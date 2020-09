Marile inaugurari din pragul alegerilor: parcari, asfaltari, stadioane, crese si gradinite

Podul Ciurel si metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei

Crese si parcari noi in Cluj-Napoca

Se modernizeaza strazile in Iasi

Noi parcari in Timisoara

Parcare noua, strazi asfaltate in Constanta

Un nou parc si cladiri istorice reamenajate in Oradea

Un stadion de atletism la Craiova

Se lucreaza la strazile de pamant din Sibiu

Terenuri de sport amenajate in Brasov

Prima parcare supraetajata cu teren de sport din Galati

Podul Ciurel, constructie realizata de Primaria Municipiului Bucuresti, condusa de Gabriela Firea , a fost deschis circulatiei rutiere sambata, 19 septembrie. Podul cu trei pasaje supraterane si noua bretele rutiere simplifica legatura intre Soseaua Virtutii si Splaiul Independentei. Criticii primarului Capitalei sustin insa ca podul Ciurel nu rezolva mare lucru in ceea ce priveste circulatia rutiera in zona respectiva, avand in vedere ca soseaua se opreste brusc in apropierea Lacului Morii, fara a avea o continuare asa cum era proiectat initial.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in ultimele saptamani inaugurari de noi crese sau gradinite, precum cresa "Margareta" din sectorul 2, dar si oferirea de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale.Magistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, la noua ani de la debutul lucrarilor. Noul tronson este administrat de Metrorex, companie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. In urma cu doar cateva zile, acelasi minister anunta si deschiderea circulatiei de lotul Iernut-Chetani, parte din Autostrada Transilvania. Emil Boc , primarul din Cluj-Napoca, anunta, in urma cu doua zile, ca pista pietonala si de biciclete din jurul lacului Gheorgheni a fost finalizata. In plus, primaria a demarat un proiect-pilot pentru autobuze, cu suport pentru biciclete si a implementat senzori in parcari, iar soferii pot identifica locurile libere cu ajutorul aplicatiei City Parking.La finalul lunii august, primaria din Cluj-Napoca anunta ca este gata parcarea semi-ingropata din cartierul Manastur, cu teren de sport si spatiu de joaca la suprafata, dar si parcarea Primaverii 20, care are 376 de locuri.Actualul edil anunta ca in luna octombrie va fi data in folosinta o cresa in cartierul "Buna ziua". In plus, lucrarile de consolidare si reabilitare ale salii de sport a Colegiului National "Gheorghe Sincai" au fost finalizate, iar elevii o vor putea folosi incepand din acest an scolar.Mai mult, Boc anunta in august ca s-au finalizat si lucrarile la cimitirul-parc Mos Ion Roata, amenajat pe o suprafata de peste 20 de hectare, care cuprinde 5.553 de morminte, 1.856 de urne columbar si o capela.In urma cu cateva zile, primarul Mihai Chirica anunta ca lucrarile la parcul de langa Curtea de Apel Iasi vor fi finalizate in curand. La inceputul lunii septembrie, edilul anunta modernizarea strazilor din oras: strada Sucidava, Dacia si Alexandru cel Bun.La finalul lunii august, primarul anunta ca incepe montarea liniei de tramvai pe strada Padurii, lucrarile fiind finantate prin fonduri europene. In aceeasi perioada a fost finalizata si parcarea din strada Clopotari. Nicolae Robu , primarul orasului Timisoara, anunta la inceputul lunii septembrie ca a fost finalizata reabilitarea salii de sport a fostului Liceu Agricol si va putea primi elevi la activitati fizice.Robu facea publica si finalizarea unei noi parcari in cartierul Calea Buziasului, dar si finalizarea locurilor de parcare din cartierul Soarelui.In septembrie, Primaria Constanta anunta ca se asfalteaza drumul de acces catre baza aeromedicala SMURD Constanta. Constructorul desfasoara zilele acestea lucrari de reabilitare la traseul care traverseaza zona serelor de pe strada Varful cu Dor. In plus, se modernizeaza si carosabilul de pe strada Nehoiului din cartierul KM 4.Autoritatile anunta ca lucrarile de modernizare a parcului "Dragoslavele" din cartierul Faleza Nord se apropie de final. Spatiul va avea trei locuri de joaca, terenuri de baschet si fotbal, o zona de fitness, multe spatii verzi si mobilier urban nou.Primaria informeaza si despre stadiul lucrarilor la celebrul cazino din oras, unde echipele lucreaza la acoperis si la fatade, unde se retencuiesc, se inlocuiesc ornamentele degradate si se refac cele vechi care nu au probleme majore. La interior, echipele de specialisti lucreaza inca la planseele deteriorate unde sunt inlocuite grinzile metalice secundare corodate.La inceputul lunii septembrie, Primaria din Constanta anunta finalizarea parcarii cu 320 de locuri, realizata intre strazile Stefanita Voda - Dionisie cel Mic.Pe 11 septembrie a fost dat in folosinta bulevardul Magheru din Oradea, lucrarile facand parte dintr-un proiect european. Actualul edil, Ilie Bolojan, anunta ca podul Dacia a fost reabilitat si largit la sase benzi, pasajul subteran a fost deschis circulatiei, iar circulatia tramvaielor a fost reluata.In plus, in zona Veteranilor, la iesire din Oradea spre Arad, s-au finalizat lucrarile de amenajare a unui parc, cu loc de joaca pentru copii.Tot la inceputul lunii septembrie, primarul Bolojan anunta ca lucrarile de amenajare a malului stang al Crisului repede, intre Podul Sfantul Ladislau si Podul Centenarului, incepute in luna aprilie, vor fi finalizate in luna septembrie.La finalul lunii august s-au finalizat lucrarile de reabilitare a fatadelor si acoperisului Palatului Episcopal Greco-Catolic, la doi ani de la incendiul care a distrus cladirea. Tot in luna august s-au terminat lucrarile la muzeul Art Nouveau amenajat in Casa Darvas-La Roche.Primarul Mihail Genoiu ii anunta pe craioveni ca incepand cu data de 12 septembrie se poate circula pe podul de peste calea ferata, dinspre Melinesti. La finalul lunii august, Primaria a inaugurat stadionul de atletism din oras, situat in apropierea noului stadion de fotbal " Ion Oblemenco ".In aceasta perioada, in Craiova se lucreaza la repararea strazilor si a trotuarelor din cartierul Romanesti. In plus, a fost finalizata si reabilitarea piatetei pietonale din fata celui mai mare parc al Craiovei.Si la Sibiu se termina o parte dintre lucrari inainte de alegerile din toamna. Primarul Astrid Fodor a anuntat ca in luna octombrie va fi deschisa zona de promenada de langa lacul Binder, iar restul lucrarilor vor fi gata pana in vara anului urmator, pentru a se practica sporturi nautice.Primaria Municipiului Sibiu anunta, in septembrie, ca se lucreaza la opt strazi de pamant din cartierul Gusterita si zona industriala est, iar lucrarile de modernizare a strazilor Bradului, Stejarului si Rovine sunt aproape de finalizare.La Brasov, in urma cu cateva zile, s-a inaugurat fantana de pe aleea pietonala din cartierul Racadau si s-a deschis un parc destinat plimbarii cainilor. In plus, s-a pus in functiune sistemul de plata contactless pentru transportul in comun.Mai mult, Primaria din Brasov anunta, la inceputul lunii septembrie, ca s-au finalizat lucrarile de amenajare a 16 terenuri de sport din cele 21 programate in acest an. Valoarea lucrarilor pentru cele 21 de terenuri este de 1,1 milioane de lei, la care se adauga alte 500.000 de lei pentru amplasarea de garduri de protectie la noua dintre acestea.Si in Galati, modernizarea strazilor din oras in toiul alegerilor pare a fi o prioritate pentru autoritati. Spre exemplu, primarul Ionut Pucheanu anunta ca lucrarile avanseaza pe strada Saturn, unde se asfalteaza carosabilul si se amenajeaza locuri de parcare si trotuare.Tot in luna septembrie, in oras se inaugura prima parcare supraetajata cu teren de sport.Constructia, aflata in cartierul Mazepa, are 214 locuri de parcare, dintre care 16 sunt pentru persoanele cu dizabilitati si 20 au statii de incarcare pentru masinile electrice, iar terasa are teren de sport.