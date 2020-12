Marian Crusoveanu, candidat PNL Camera Deputatilor: Guvernul PNL va investi peste 190 miliarde lei in infrastructura rutiera si feroviara (P)

"Schimbarea a inceput deja. Guvernul PNL s-a orientat, in acest an de guvernare, asupra modalitatilor de crestere a economiei prin investitii, adica investitii care adus plus valoare, de care vom beneficia si noi, si copiii nostri. A inlocui risipa cu investitiile, nesabuirea PSD cu grija pentru banul public si interes pentru viitor", spune liberalul de la Constanta, Marian Crusoveanu, candidat pentru un loc pentru Camera Deputatilor. Deputatul pledeaza de fapt pentru o schimbare de paradigma a dezvoltarii economice - de la consum nesabuit si risipa catre investitii.Daca ii intrebam pe romani ce isi doresc, vor spune, cu siguranta, pe langa sanatate si educatie la niveluri occidentale, si infrastructura. Am stat cu totii, cu siguranta in ambuteiajele de pe litoral, vara, de pe centura Bucurestiului, din drumul spre munte. In plus, sunt cele mai periculoase drumuri din Europa - Romania are o rata de 96 de persoane decedate in accidente rutiere la un milion de locuitori, mai remarca deputatul.Exista si bani pentru schimbarea de paradigma propusa - incepand cu 2021, avem o sansa istorica de a accesa 80 de miliarde de euro obtinute anul acesta de presedintele Klaus Iohannis. O buna parte din ei va ajunge in infrastructura. Guvernul PNL a obtinut 850 de milioane de lei pentru a incepe sa construiasca autostrada peste munti, pe care o asteptam de multe decenii si se lucreaza la doua sectiuni din autostrada Pitesti - Sibiu, in lungime de 43 de kilometri."Este un proiect despre care Victor Ponta spunea ca va fi gata in 2020. PSD l-a abandonat, noi l-am inceput. Santierul a fost deschis in timpul starii de urgenta si guvernul a obtinut deja 875,5 milioane euro. Este o prima finantare de la Uniunea Europeana. Asadar, nu numai ca ne-am apucat de construit autostrada, o facem si cu bani europeni.", mai spune Crusoveanu.Romania va avea si al treilea pod ca marime din Europa - este vorba de cel mai mare pod construit dupa 1989 in Romania. Podul face parte din drumul expres Buzau - Braila - Tulcea - Constanta si va conecta nordul Munteniei si sudul Moldovei de nordul Dobrogei de Nord. Dupa construirea sa, la kilometrul 165+800 al fluviului, va deveni ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra, cel mai mare din Romania si al treilea din Europa ca dimensiune. "Pilonii au depasit 120 de metri si cresc in medie cu doi metri pe zi", detaliaza din teren Crusoveanu.In perioada 2021 - 2024, guvernul PNL va finaliza aproape aproape 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, o investitie de 26,22 miliarde lei. Se vor aloca, in plus, peste 100 de miliarde de lei pentru demararea unor noi proiecte rutiere. Nu a fost uitata nici calea ferata, unde sunt proeicte de 63,8 miliarde lei. In total, investitii de 190,22 miliarde lei in infrastructura rutiera si feroviara. La acesti bani se vor adauga sumele alocate pentru porturi si aeroporturi.Pe langa autostrada Sibiu - Pitesti, vor mai fi gata, pana in 2024, 320 km din Autostrada A7, Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani, 160 km din Autostrada Transilvania, 100 km din Autostrada de Centura a Bucurestiului (Sud si Nord), 121 km din drumul expres Craiova - Pitesti. S-au accelerat lucrarile la santierul in 2020, iar acum sunt avansate lucrarile la centurile Slatinei si Balsului, acolo unde PSD se mandrea cu trei borduri aliniate la marginea unui lan de grau. Se lucreaza accelerat si la drumul expres Craiova-Pitesti, dar si la centura Bacaului, care e aproape gata, in avans cu un an. In plus, se vor demara lucrarile la Autostrada Nordului (Satu-Mare-Baia Mare - Bistrita - Suceava), autostrada Ploiesti- Brasov, sectiunile 2, 3 si 4 din autostrada Sibiu - Pitesti."Daca punem cap la cap aceste proiecte, se poate vedea ca in urmatorul ciclu electoral vor fi finalizate mult asteptatele investitii in infrastructura de transport. Prin autostrazi, drumuri expres si cale ferata de mare viteza prin inchiderea coridoarelor pan-europene de transport vom uni regiunile istorice ale Romaniei", suna deja profetic Crusoveanu. Ne dorim doar sa fie genul de profetie care se autoindeplineste.Aproape de casa, Crusoveanu a dat asigurari ca urmatorii patru ani vor aduce investitii si in porturile din Constanta, dar si in Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. NU vor mai neglijate nici celelalte porturi maritime si fluviale din judetul Constanta. "Aeroportul din Kogalniceanu va beneficia de atentia mea speciala, in calitate de parlamentar, pentru ca este un obiectiv strategic. Importanta lui pentru securitatea din aceasta zona a Europei nu mai trebuie subliniata. Vom gasi si modalitatea prin care sa crestem cursele aeriene turistice. Guvernul si Consiliul Judetean, care detine 20% din actiuni si care este condus de un liberal, Mihai Lupu, specialist in domeniu, vor gasi cu siguranta cele mai eficiente metode. In calitate de parlamentar, ma voi dedica acestui lucru si va promit ca, peste patru ani, vom avea de cel putin doua ori mai multe curse decat acum", explica liberalul.Candidatul PNL are mai multe proiecte proprii pentru judetul Constanta. Nu sunt la fel de ample ca cele nationale, dar pentru constanteni si turisti sunt la fel de importante. Cele mai importante dintre ele sunt realizarea unui drum care sa lege municipiul Constanta de sudul litoralului, numit "Alternativa Techirghiol", la care studiile au demarat deja, dar si de o centura a municipiului Mangalia. La acestea se adauga efectuarea lucrarilor de dragaj in portul Mangalia. Sunt lucrari mai complexe, dar de care santiere locale au mare nevoie. Mai mult decat atat, toate acestea sunt investitii pentru care Romania are bani."Avem tot ce trebuie pentru ca, peste patru ani, sa venim in fata romanilor si sa le aratam o alta tara, o Romanie schimbata in bine, cu mii de kilometri de drumuri noi sau modernizate, cu sosele mai sigure, dar si cu o economie care va beneficia, pe verticala, de toate aceste investitii. Avem tot ce trebuie si o vom face!", promite candidatul liberal.