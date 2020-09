Nicusor Dan prezinta un mesaj care arata folosirea sindicatului STB in alegerile de duminica: "PSD continua campania de dezinformare"

Candidatul PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei arata un mesaj care a fost transmis angajatilor din STB de catre Sindicatul STB si care spune ca:"Al doilea subiect, si mai grav, am spus de mai multe ori in aceasta campanie ca administratia PSD a folosit fondurile publice si institutia publica pentru a-si face campanie. Am vazut, exemplul cel mai elocvent cand, inclusiv in aceasta campanie electorala, s-au platit milioane pentru spoturi in care se preamareau realizarile primarului General. Am vazut asta cand viceprimarul a venit cu angajati din Politia Locala, la conferintele noastre de presa pentru a ne hartui. Am vazut cand Directia de Salubritate din Sectorul 5 a facut acel spectacol grotesc, tot la o conferinta de presa pe care noi am facut-o. Vedem, astazi, folosirea sindicatului STB in alegerile de duminica. Acesta este un mesaj, care a fost sub diferite variante, transmis angajatilor din STB de catre Sindicatul STB. Acesta, exact asa cum este, pe o tabla, a fost scris azi, in autobaza STB din Militari", a spus Nicusor Dan.Acesta a completat ca se continua campania de dezinformare si ar fi vrut sa existe o dezbatere publica, "pentru a dezamorsa toate minciunile acestea"."Se vorbeste aici, din nou, despre taierea subventiei - << fara subventie >> . Nu am spus niciodata asa ceva, dimpotriva, chiar ei sunt cei care nu au platit subventia si exact din cauza lipsei acestei subventii, STB este in halul in care este astazi. Dincolo de dezinformare, si am spus in campania aceasta, in campania aceasta este vorba si de transport public, si de trafic, si de caldura si apa calda, si de poluare, in general, si de cat castiga bucurestenii. In general, de lucruri care tin de calitatea vietii bucurestenilor, pe care noi stim sa le facem si am venit cu proiecte, si ei nu stiu sa le faca, am prezentat rapoarte despre ce nu au stiut sa faca, adica aproape nimic", a explicat Nicusor Dan.El a adaugat ca in anul 2020 oamenii trebuie chemati la urne cu demnitate si onestitate, nu prin astfel de tertipuri pe care le foloseste PSD."Am spus ca aceasta campanie este mai mult decat atat, este o campanie despre valori. Iata, acesta este cel mai elocvent exemplu. Cum adica - << nu vota cu creierul >>? Cum adica, in 2020, sa vii cu mesajul << nu vota cu creierul >> . Adica sa te intorci la 1990, cand minerii spuneau si o parte din bucuresteni, din pacate, noi muncim, noi nu gandim. Cum este posibil in 2020? Mai mult de atat - << burta simte foamea >> . Adica un om este o burta? La atat se reduce omul in 2020? La atat reduce aceasta administratie bucuresteanul? << Voteaza cu cel ce ti-a dat >> - adica bucuresteanul este unul care sta cu mana intinsa si vine un sef si ii da? Acesta este bucuresteanul in viziunea acestei administratii? Nu! Suntem in 2020, este vorba de demnitate si ceea ce noi facem in campania aceasta este sa chemam oamenii la demnitate, la onestitate, la dreptate, la valori. Bucurestenii suntem cu totii egali si ceea ce noi cerem, ceea ce noi vrem este sa cream cadrul in care toate aceste energii ale bucurestenilor: cu demnitate, onestitate, cinste sa construiasca impreuna acest oras. Aceasta este diferenta de valori. Aceasta este, de fapt, diferenta fundamentala intre cele doua candidaturi care conteaza in aceasta campanie electorala", a completat Dan.Acesta a rugat din nou bucurestenii sa iasa la vot sa sa voteze "singurul candidat care poate invinge acest sistem", "candidatul dreptei"."Tocmai, pentru ca asa cum se vede si astazi, ne luptam cu un sistem care foloseste toate resursele publice, adica banii nostri, in aceasta lupta. Rog inca odata bucurestenii sa iasa la vot duminica, sa voteze util, sa voteze singurul candidat, care poate sa invinga acest sistem, candidatul dreptei. Pentru ca putem, impreuna, sa redam demnitatea, sa redam speranta si sa redam viitorul acestui oras", a conchis Nicusor Dan.