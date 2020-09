Politicienii apolitici

Inaintea campaniei pentru alegerile locale din 27 septembrie a inceput migratia primarilor, in special ai PSD catre actuala putere. Navetismul alesilor locali isi are traditia in guvernarea PSD din 2000-2004, cind guvernul era condus de Adrian Nastase . In urma unei Ordonante de Urgenta, primarilor li s-a dat libertatea de a trece de la un partid la altul, fara a-si pierde mandatul. Un sfert din primarii opozitiei au sarit in barca puterii, in special pentru obtinerea preferentiala de bani publici. Ce nu poate face un primar cu banii de la guvern! Poate asfalta drumuri, poate renova scoli, poate construi te miri ce. Lucruri absolut laudabile, se poate spune. Dar sa nu uitam ca fiecare lucrare edilitara este licitata sau incredintata unor firme de casa care includ si spaga in costul lucrarii.A doua migratie de proportii a primarilor la borcanul cu miere al puterii a fost in 2014, in timpul guvernului Ponta, tot in urma unei Ordonante de Urgenta. Atunci, 350 de primari ai Aliantei de Centru Dreapta au trecut la PSD. Doar citeva exemple: In Bistrita Nasaud, din 22 de primari ai ACD, 20 au migrat la PSD. Maramuresul a ramas doar cu citiva primari ai opozitiei. Zeci de primari din judetele rosii Teleorman, Arges, Buzau si-au schimbat carnetele de partid. Si lista poate continua. De remarcat ca in Sibiu nici un primar nu si-a parasit postul.Acum s-a intors roata. Inaintea inceperii campaniei pentru locale, prin negocieri si promisiuni PNL a reusit sa atraga de la PSD o serie de primari care stiu bine de unde pleaca: de la un partid slabit cum nu a fost niciodata, buimac, impartit in mai multe grupuscule. Acelasi joc politic fara mama, fara tata. Doar actorii si-au schimbat rolurile intre ei.E o traditie ca romanii sa nu voteze ideologii si programe electorale, ci persoane. De altfel, stinga si dreapta sint structuri politice amorfe, care nu au reusit in trei decenii sa-si decanteze identitatea. Tocmai de aceea dictonul "nu stie stinga ce face dreapta" este asimilat drept contrariul sau, anume stinga stie ce face dreapta si viceversa. Naravul transpartinic se simte ca pestele in apa.Este, aparent, o anomalie ca o serie de intelectuali cu convingeri de stinga, si nu putini, sa nu voteze PSD, in care nu se regasesc, ci grupari liberale in care, de asemenea, nu se simt ca la ei acasa. Comparatia cu alegerile prezidentiale din 2000, cind in al doilea tur de scrutin ramasesera Iliescu si C.V. Tudor, cred ca sta-n picioare. Atunci, din teama de a nu ajunge presedinte apostolul demagog al "Romaniei Mari", sute de mii de romani, poate milioane, l-au votat impotriva vointei lor pe Ion Iliescu O anomalie pe scena politica este si conservatorismul, proprietatea lui Dan Voiculescu , ce nu are nimic de-a face cu traditia si continuitatea, cu comunitarismul voluntar, cu diversitatea punctelor de vedere despre un subiect sau altul. Este adevarat, Partidul Puterii Umaniste e unul de buzunar, dar stapinul Antenei3 se cheama ca e om politic. Recent, mai multi parlamentari au sprintat in tabara celui care otraveste milioanele de romani prin trustul sau de presa.Politicienii nostri sunt de fapt apolitici. Mai ales in provincie, adversarii politici declarati si cu acte in regula de la partid se inteleg de minune. Afacerile oneroase nu au culoare politica si nici convulsii doctrinare. De la virful piramidei pina la baza, politicieni de toate culorile fac jocul de glezne aducator de profit ilicit. Mai dificil este, in unele cazuri, de impartit prada. Mai apar denunturi, santaje, dar in cele mai multe cazuri convietuirea transpartinica functioneaza.Romania se afla, atit in ceea ce priveste politicienii, cit si, in buna parte, donatorii de voturi, intr-un autism funciar. Cum sa dai crezare botezatului PSD ca fiind un partid social democrat cind, in primii anii ai domniei lui Iliescu, puterea pe care o avea in mina a refuzat retrocedarea caselor, terenurilor si padurilor fostilor proprietari? De cealalta parte, in trei decenii dreapta a fost incapabila sa se unifice intr-un singur partid puternic, existind mereu factiuni divergente, neascultatoare. Tot ceea ce s-a declamat de-a lungul vremii si intr-o tabara si in cealalta ca fiind reforme ale partidelor nu s-a materializat decit in schimbarea conducerii, in genere la presiunea baronilor din teritoriu.Electoratul de stinga si cel de dreapta este si el in mare parte unul conventional, usor de manipulat. Cine, dintr-un sat uitat de lume, stapineste alfabetul doctrinelor? In raport cu clasa politica, prostia populatiei nu se plateste, ci este incurajata. Nu avem patul germinativ din care sa se decanteze curente politice europene, curente care ar trebui sa se nasca din capilarele societatii. Ne intoarcem, din nou si din nou, la lipsa spiritului comunitar, la individualismul retrograd si galagios, la lipsa de educatie, inclusiv de educatie politica.