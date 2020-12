Prioritatile PNL din noul program de guvernare: investitii si utilizarea fondurilor europene. 560.000 de noi locuri de munca mai bine platite pana in 2024 (P)

Politica PNL prioritizeaza investitiile si foloseste fondurile europene. Investitiile in spitale, scoli, transport public cresc direct nivelul de trai, iar investitiile in infrastructura duc la cresterea competitivitatii companiilor romanesti, atrag noi investitii private. Cresterea economica este sanatoasa, inflatia scazuta, asadar cresterile de venituri sunt reale, salariile, pensiile, alocatiile isi pastreaza puterea de cumparare.Aceste lucruri sunt posibile, la fel cum Guvernul PNL in mai putin de un an a reusit sa deblocheze proiecte, sa plateasca datoriile statului catre firme private si catre furnizori, sa returneze TVA si sa achite concedii medicale restante. Intr-un an de criza, Guvernul PNL a finalizat mai multi kilometri de autostrada decat guvernele PSD in trei ani de guvernare intr-un context economic global prielnic. Liberalii au deschis santierul autostrazii Sibiu-Pitesti si au accelerat lucrarile pe toate celelalte santiere. Autostrada Transilvaniei a prins contur dupa ce, in trei ani, guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila au lucrat efectiv doar pe doua din cele 10 loturi. De asemenea, cele trei spitalele regionale, proiecte ratate de PSD (care promisese 8 spitale regionale si un spital metropolitan pana in 2020) vor fi finalizate pana in 2024."Pe 6 decembrie toti suntem pusi in fata unei alegeri decisive. Mergem mai departe si punem in practica programul de dezvoltare a Romaniei sau nu. Asta este dilema. Atat de simpla sau atat de importanta. Categorica, dar in acelasi timp istorica. Este un apel national pentru o cauza nationala", a declarat premierul si presedintele PNL Ludovic Orban.In noul program de guvernare, executivul liberal isi propune sa realizeze cea mai mare cresterea economica din UE in urmatorii 4 ani: ritm de crestere de peste 6% in 2024, majorarea PIB-ul Romaniei cu peste 450 miliarde lei, pana la peste 1.500 miliarde lei la finalul lui 2024, iar PIB-ul/ locuitor in Romania va depasi 85% din media UE27 la finalul anului 2024.Peste 560.000 noi locuri de munca mai bine platite in economie"Guvernul liberal va realiza cele mai mari investitii din ultimii 30 de ani, cu fonduri europene in valoare de 80 miliarde de Euro, care vor accelera cresterea economica a Romaniei si vor sustine dezvoltarea economiei private care va crea peste 560.000 de noi locuri de munca mai bine platite pana in 2024. Spre deosebire de PSD care a irosit anii de crestere economica pentru pomeni sociale populiste, care au fost facute scrum prin cresterea preturilor si a taxelor, modelul liberal de dezvoltare economica va duce la cresterea puterii de cumparare a tuturor veniturilor salariale din Romania in conditiile unei inflatii scazute de cca. 2% si fara majorari de taxe si impozite", a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Salariul mediu net va ajunge la 1.000 de euro, iar pensiiile vor creste cu 46% pana in 2024Totodata, liberalii au in plan cresterea salariului mediu net cu aproape 50% fata de nivelul din 2020, acesta urmand sa ajunga la cca. 1.000 Euro/luna in 2024."Un alt argument pentru cresterea salariului mediu net pana la 1000 Euro pe luna pana in 2024 este ceea ce am reusit in acest an de criza prin masurile adoptate de Guvernul PNL. Castigurile salariale ale romanilor au crescut cu 7,8% in luna septembrie din acest an de criza fata de perioada de crestere economica din 2019, pe care PSD a reusit sa o faca praf, lasand vistieria Romaniei goala si cu datorii uriase", a mai spus seful cancelariei premierului.De asemenea, valoarea punctului de pensie va fi majorat cu 46% pana in 2024 fata de 2019, de la 1.265 lei in 2019 la 1.840 lei in 2024. Pensia medie anuala va creste cu cca 536 lei, pana la aproape 2.000 lei in 2024 fata de nivelul din 2020."Va solicit sa va puneti increderea in dezvoltarea Romaniei, prin participarea masiva la vot. Votul dumneavoastra in PNL este un vot pentru viitor sigur, pentru actiune. Fiecare vot conteaza, reprezinta un mesaj. Avem nevoie de votul dumneavoastra, dar avem nevoie mai ales de puterea dumneavoastra, de credinta dumneavoastra, de inteligenta, entuziasmul si puterea de munca pe care o aveti pentru a pune toti impreuna acest plan de dezvoltare de care Romania are atata nevoie. Si sunt convins ca impreuna vom reusi", a mai declarat Ludovic Orban.