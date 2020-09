Raport preliminar Expert Forum: Alegeri organizate ''in general eficient''; autoritatile nu au comunicat suficient in momente-cheie

"Alegerile locale din 27 septembrie 2020, organizate in contextul dificil al pandemiei de COVID-19, au reprezentat un proces competitiv care a oferit alegatorilor optiuni multiple si diverse si posibilitatea de a face o alegere informata. Cu toate ca autoritatile au organizat procesul electoral in cea mai mare parte eficient, o serie de decizii esentiale care reglementeaza procesul au fost tarzii si neclare, iar autoritatile nu au comunicat suficient in momente cheie. Ziua alegerilor s-a desfasurat calm si organizat in cele mai multe sectii de votare. Desi masurile de protectie sanitara au complicat intrucatva procedurile, alegatorii si comisiile de votare au respectat in mare masura regulile", se arata in documentul citat.Expertii apreciaza ca existenta unui cadru legal complex si neunitar a generat confuzie in randul administratiei electorale si alegatorilor, legislatia a fost modificata de mai multe ori cu scurt timp inaintea alegerilor, contrar recomandarilor Comisiei de la Venetia. Biroul Electoral Central si Autoritatea Electorala Permanenta au organizat procesul electoral "in cea mai mare parte eficient", dar o serie de decizii esentiale au fost elaborate si publicate tarziu, au fost insuficient de explicite si au creat confuzie in randul participantilor la procesul electoral."BEC a publicat mai multe hotarari pentru interpretarea unitara a legii, dintre care unele au necesitat clarificari ulterioare. (...) Pe de alta parte, BEC a decis sa nu interpreteze anumite aspecte care sunt neclare in legislatie, in pofida solicitarilor venite din partea participantilor la procesul electoral. Hotararile si lucrarile BEC au fost publicate pe pagina web, insa transparenta activitatii institutiei a fost diminuata de faptul ca sedintele BEC nu sunt publice, contrar recomandarii Comisiei de la Venetia", se precizeaza in raport.Expert Forum a mai sesizat ca 936 de liste de candidati, reprezentand 5,1% din total, au fost inregistrate desi nu respecta prevederile legale, in conditiile in care verificarea listelor de candidati in vederea validarii dosarelor de candidatura "nu este suficient reglementata si pare superficiala in practica"."Campania electorala s-a desfasurat in mai multe circumscriptii intr-o atmosfera polarizata, care a facut loc, in defavoarea dezbaterii programelor electorale, unui discurs negativ, provocator si in unele cazuri discriminator, mergand pana la atacuri la persoana si instigare la ura. (...) Acuzatiile de abuz de resurse publice au fost numeroase, iar unele cazuri au fost confirmate de hotarari ale birourilor electorale de circumscriptie. Sanctionarea practica a abuzului de resurse publice ramane mai degraba limitata din partea autoritatilor", arata raportul preliminar.O alta observatie vizeaza continuarea campaniei electorale in preziua alegerilor, atat prin afisaj stradal, cat si prin apeluri si mesaje telefonice adresate alegatorilor, ceea ce ar reprezenta si "o potentiala incalcare a legislatiei privind protectia datelor personale".In urma monitorizarii s-a constatat ca multi candidati au incalcat reglementarile sanitare legate de organizarea campaniei electorale si au format echipe de campanie din mai multe persoane decat permite legislatia. Pe de alta parte, unele categorii de alegatori s-au aflat in imposibilitatea de a-si exercita dreptul la vot "Alegatorii aflati in izolare sau in carantina au avut posibilitatea de a solicita urna speciala doar depunand fizic la sectiile de votare cereri insotite de acte medicale, iar lista actelor medicale acceptate nu a fost cunoscuta decat cu o zi inaintea datei depunerii cererilor. (...) Astfel, alegatorii aflati in izolare sau in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19 si care nu detineau acte medicale doveditoare au fost privati de posibilitatea de a vota. De asemenea, un amendament binevenit care a permis unor categorii profesionale ce nu pot parasi locul de munca sa voteze cu urna speciala la alegerile prezidentiale nu a fost introdus si in legislatia privind alegerile locale. In aceasta categorie ar intra, de exemplu, si personalul medical", precizeaza Expert Forum.Observatorii nu au identificat in timpul votarii incidente majore sau nereguli sistematice, care ar fi putut compromite integritatea procesului electoral la sectiile de votare monitorizate. Totusi, in anumite sectii de votare au fost semnalate presiuni asupra alegatorilor din partea autoritatilor locale sau a unor sustinatori ai candidatilor."Cele mai frecvente nereguli constatate au fost legate de nerespectarea prevederilor privind protectia sanitara si necunoasterea sau neaplicarea coerenta si corecta a legislatiei electorale de catre membrii administratiei electorale. In unele sectii au existat presiuni si actiuni de intimidare la adresa observatorilor, iar in localitatea Nehoiu unui observator i-au fost taiate cauciucurile de la rotile masini", se mentioneaza in raport.Procedura de numarare a voturilor a fost evaluata ca proasta sau foarte proasta in 15% dintre sectiile observate. In 20% dintre cazuri, presedintii birourilor electorale au avut dificultati in completarea proceselor verbale, in 30% dintre sectii procesele verbale au fost semnate in alb de membrii comisiei, iar atmosfera a fost tensionata in aproape 16% din cazuri.In cazul unor sectii de votare din Bucuresti, transmiterea proceselor verbale nu s-a realizat in termenul legal de 24 de ore, iar unii competitorii electorali au semnalat implicarea persoanelor neautorizate in transmiterea rezultatelor si o serie de neconcordante in transcrierea datelor din procesele verbale, acuzand incercari intentionate de modificare a rezultatului votului."Observatorii FiecareVot care au urmarit primirea si validarea proceselor verbale la biroul electoral al sectorului 1 din Bucuresti au semnalat ca, a doua zi dupa depasirea termenului stabilit de lege, biroul electoral avea dificultati in a aduce la sediu comisiile de votare ale caror procese verbale nu fusesera inca procesate, iar verificarea si validarea proceselor verbale avea loc intr-o atmosfera tensionata si dezorganizata. Corecturile realizate in procesele verbale in timpul vizitei observatorilor s-au facut curespectarea procedurilor legale, iar unele comisii de votare in ale caror procese verbale cheile de verificare nu s-au inchis au renumarat voturile in prezenta unui membru BES 1", se mai arata in raportul preliminar intocmit de Expert Forum.