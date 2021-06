Frauda electorala, batai intre femei sau delegati scosi abuziv din sectiile de votare. Atmosfera alegerilor locale partiale

"Intr-o zi, imi vine boala copiilor si va omor in casa"

Mita electorala

In Slatioara doua femei s-au luat la bataie in fata unei sectii de vot , in Simleu Silvaniei mai multi barbati au fost surprinsi in timp ce dadeau bani in schimbul voturilor, iar in Bragadiru delegatii USR PLUS si PMP au scosi abuziv din sectiile de votare.Alianta "Impreuna pentru Bragadiru" a anuntat ca depune plangere penala impotriva Biroului Electoral Judetean (BEJ) Ilfov dupa ce delegatii din sectiile de votare ai aliantei au ramas fara acreditare, in urma unei solicitari depuse de PNL . Totodata, USR-PLUS si PMP reclama nereguli majore in organizarea scrutinului de la Bragadiru, judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat, alianta sustine ca votul a fost fraudat prin fotografierea buletinelor de vot sau prin lipirea unor pliante electorale cu sigla AUR pe parbrizele masinilor parcate in apropierea sectiilor de votare.Scandalurile din Bragadiru au inceput insa dinaintea alegerilor, dupa ce candidatul PNL Gabriel Lupulescu , supranumit si "Beton", a fost inregistrat in timp ce incearca sa-l convinga pe candidatul PSD sa se retraga din cursa si sa-l sustina la alegeri. In inregistrare Lupulescu este surprins in timp ce apeleaza la amenintari, sustinand ca "intr-o zi imi vine boala copiilor si va omor in casa"."O sa ies primar 100%. Tu sa tii minte aici. Esti un copil razgaiat, acuma. Stii cum esti tu, ai scapat de langa mama. Ia-l pe ala, pe Iane Vlad. Bai, lasa-l pe nea Gabi in pace, ca nu stii viata cum ne rezerva mai departe. Tu sa tii minte un singur lucru: in viata asta nu poti sa te lupti cu monstrii. Vrei sa iti spun ceva? Eu, intr-o zi, imi vine boala copiilor si va omor in casa, va iau din casa pe toti. Asculta-ma pe mine, daca tu duminica nu esti plecat acasa, sa ma scuipi. Daca eu ti-o spun clar ca te schimba! Ai vorbit cu Ghita? Retine! Vrei sa ai usa deschisa la primarie? Ca tu sa tii minte un singur lucru. Te dai la urs? Un iepuras sa se dea la urs? Niciodata in viata asta! Tu stii foarte bine cu cine te lupti! Cu ursul! Ursul ala brun, ala care musca", afirma Lupulescu.Incidente au fost si in orasul Simleu Silvaniei, judetul Salaj, acolo unde doi barbati au fost retinuti de catre politisti dupa ce au fost prinsi ca dadeau bani alegatorilor pentru a-i convinge sa voteze un anumit candidat "La data de 27 iunie, ora 13,31, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Simleu Silvaniei s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor. Din primele verificari efectuate, se pare ca doi barbati, in varsta de 39 si 49 de ani, s-ar fi deplasat in zona a doua sectii de votare, apartinand de orasul Simleu Silvaniei, unde ar fi oferit sume de bani alegatorilor, in scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat", se arata intr-o informare de presa data publicitatii duminica, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj.Potrivit primelor rezultate, in Simleu Silvaniei alegerile partiale a fost castigat de candidatul PNL Cristian Lazar. De profesie avocat, Lazar devine cel mai tanar primar din tara, avand varsta de 27 de ani.In acelasi judet, un alt scandal a avut loc la alegerile partiale din comuna Slatioara, acolo unde doua femei s-au luat la bataie in fata unei sectii de votare. Pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de interventia fortelor de ordine care au deschis un dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente."La data de 27 iunie a.c., un barbat din Slatioara a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca mama sa a fost agresata de o alta femeie, in timp ce se afla in fata sectiei de votare nr. 370 Milostea - comuna Slatioara, considerand ca aceasta a fost deranjata de faptul ca mama sa a venit la vot. Politistii s-au deplasat la fata locului, constatand ca intre cele doua femei a intervenit un conflict spontan pe fondul unor neintelegeri mai vechi, acestea impingandu-se reciproc. Pentru aplanarea conflictului a intervenit si politistul care se afla in paza la sectia de votare", au transmis politistii.Controverse au fost si la Sotrile, judetul Prahova, acolo unde fostul primar Bogdan Davidescu, condamnat in 2019 pentru pornografie infantila, a fost reales in functie dupa ce a candidat ca independent. Fost membru PSD, Davidescu a avut o relatie cu o minora pe care a inceput sa o santajeze atunci cand aceasta a incheiat relatia cu el.Ceilalti doi candidati pentru Primaria Sotrile, Ionut Catalin Mosor (AUR) si Iulian Preda (PMP), se claseaza la distanta semnificativa de castigator, obtinand, primul cateva zeci de voturi, iar al doilea mai putin de 200 de voturi.