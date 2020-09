Schimbari legislative importante pentru alegerile parlamentare. Ce prevede proiectul de lege initiat de lideri de la mai multe partide politice

Astfel, alegatorii care se afla in fata sectie de vot sau asteapta la rand pot vota pana la ora 23.59. Este redus si numarul necesar de sustinatori pentru a fi depuse candidaturile, fiind necesare cel putin 0,5% din numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral la nivel national.Proiectul de lege a fost inregistrat in procedura de urgenta, marti la Senat, prim for sesizat, si modifica si completeaza mai multe legi in materie electorala. Propunerea legislativa a fost inisiata de liderul deputatilor PSD Alfred Simonis, liderul deputatilor PNL Florin Roman, liderul deputatilor PMP Marius Pascan, liderul deputatilor USR Catalin Drula, liderul deputatilor UDMR Zacharie Benedek si liderul grupului parlamentar al minoritatilor Varujan Pambuccian Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc de catre AEP si se transmit biroului electoral de circumscriptie pentru sectiile de votare din strainatate, pana cel tarziu cu 10 zile inaintea datei votarii.La sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare care sunt generate in format electronic, in mod automat, pe baza datelor inregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.In situatia disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din strainatate se intocmesc pe suport de hartie si cuprind rubrici pentru numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta alegatorului, precum si semnatura acestuia.In sensul prezentei legi, prin partide politice parlamentare se intelege partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritalilor nationale care, la ultimele alegeri pentru Senat si Camera Deputatilor, au intrunit, individual sau intr-o alianta, pragul electoral si au obtinut mandate de deputat sau de senator.Aliantele politice si aliantele electorale care au in componenta cel putin un partid politic parlamentar sunt asimilate partidelor politice parlamentare.Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care depun la Biroul Electoral Central o lista de sustinatori cuprinzand cel putin 0,5% din numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral la nivel national, pot depune liste de candidati in toate circumscriptiile electorale.Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care opteaza sa depuna listele de sustinatori la birourile electorale de circumscriptie, pot depune liste de candidati numai daca acestea sunt sustinute de minimum 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul acestora sa fie mai mic de 1.000 de alegatori.Candidatii independenti trebuie sa fie sustinuti de minimum 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul acestora sa fie mai mic de 500 de alegatori.De asemenea, termenul de inregistrare ca alegator prin corespondenta incepe la data de 1 aprilie a anului in care au loc alegerile si expira cu 45 de zile inainte de data votarii.Alegatorii aflati in fata sectie de votare si care asteapta la rand sa voteze pot vota pana la 23.59"Art. 88. - (1) La ora 21.00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot.(2) Alegatorii care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa iti exercite dreptul de vot, in conditiile prezentei legi.(3) La ora 21.00, urna speciala trebuie sa se afle in localul sectiei de vot.(4) Alegatorii aflati in situatiile prevazute de alin. (2) si (3) pot vota pana cel mult la ora 23.59.(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare verifica la ora 21.00 daca in afara sediului sectiei de votare se afla alegatori care asteapta sa-si exercite dreptul de vot si dispune masurile necesare pentru a asigura accesul ordonat al acestora in localul de vot, in serii corespunzatoare numarului cabinelor", conform proiectului de lege.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegatii acreditati, operatorii de calculator, personalul de paza si alegatorii pot primi, in mod gratuit, materiale de protectie sanitara, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.Materialele de protectie sanitara sunt asigurate de Ministerul Sanatatii, iar transportul si distribuirea acestora este asigurata prin grija Ministerului Afacerilor Interne a institutiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, primarii sub coordonarea prefectilor asigura igiena si dezinfectia localurilor de vot. Inregistrare audio-video neintrerupta a operatiunilor facute e membrii birourilor electoraleOperatorii de calculator asigura, in conditiile stabilite prin hotarare a AEP, inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor.Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura transmiterea prin mijloace electronice catre Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votarii, precum a informatiilor provenite din verificarea corelarii datelor inscrise in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.Inregistrarile si fotografiile proceselor-verbale se realizeaza in localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. STS verifica existenta inregistrarilor, consemneaza aspectele constatate in procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator si le transfera pe un mediu de stocare. inregistrarile video-audio se pastreaza pentru o perioada de 12 luni de la data incheierii perioadei electorale, in conditiile legii.Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia organelor competente sa constate contraventii si fraude electorale sau sa urmareasca infractiuni, la cererea acestora, copii ale inregistrarilor audio-video.Este abrogat textul articolului 47 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, urmand a se reveni la fostul algoritm de acordare a subventiei de la bugetul de stat catre partidele politice, pe baza voturilor obtinute in alegeri.Partidele politice vor putea utiliza in campania electorala pentru alegerile parlamentare subventia primita de la bugetul de stat sub conditia folosirii unui cont bancar distinct, astfel incat sa fie facilitata urmarirea cheltuirii acesteia.