Silvia Dinica, actual candidat USR PLUS pentru Senat: "Este nevoie de multa rabdare, de perseverenta si chiar de incapatanare pentru a putea urni din loc nepasarea si indiferenta vechii clase politice" (P)

Da, am deja experienta unui mandat in Senatul Romaniei. Un mandat marcat de o lupta pe baricadele democratiei pentru statul de drept, in contextul modificarilor intempestive pe care majoritatea toxica PSD-ALDE le operau la legile justitiei si pentru fiecare lege pe care am initiat-o pentru a o trece de comisii, de a nu o "amorti" in sertarele reci ale nepasarii politice.Asadar, ca sa raspund la intrebare, toate proiectele pe care le-am initiat au povestea lor, fiecare proiect legislativ rezolva probleme. Insa, daca ar fi sa ma gandesc la proiectele de care ma simt cel mai apropiata sufleteste, acelea sunt, cu siguranta, cele care fac viata copiilor mai buna. Una dintre initiativele mele legislative de suflet este Proiectul Prima Lumina, care ar aduce curentul electric in casele care nu au fost racordate niciodata la reteaua de energie electrica si care ar oferi copiilor sansa de a nu mai fi obligati sa invete doar la lumina unei lumanari. De asemenea, tin foarte mult la Proiectul de modificare a Legii asistentei sociale, prin care am creat cadrul legal astfel incat copiii din zonele defavorizate, in situatii de urgenta, inclusiv in pandemii sau epidemii, sa poata primi suportul de care au nevoie de la autoritatile locale, precum si de initiativa "A doua sansa" prin care am luptat pentru dreptul persoanelor cu dizabilitati la educatie si integrare sociala.In fapt, fiecare proiect a pornit de la ideea de a face viata copiilor si a romanilor, in general, mai usoara si a insemnat documentare, munca si multa dorinta de a rezolve probleme ale societatii.Sistemul de invatamant romanesc actual are, in mod cert, nevoie de o schimbare reala, complexa si profunda. Dupa cum stim deja cu totii, exista diferente imense intre imaginea scolii din mediul rural, darapanata, cu mobilier vechi, tehnologie inexistenta si toaleta in curte si scoala de elita, de la oras, unde exista o concurenta acerba pe locuri intre mai multi elevi cu note maxime, dupa fiecare examen de capacitate.Contextul actual al pandemiei nu a facut altceva decat sa adanceasca si mai mult aceste inegalitati si, in ciuda incercarilor de remediere din ultimele luni, accesul la educatie este in continuare unul inechitabil. Cei care au cel mai mult de suferit in urma acestei situatii sunt, evident, elevii pentru ca nu se pot bucura de accesul la o scoala buna. Mai mult, toate acestea se intampla in contextul in care acestia ar trebui sa fie principalii beneficiari ai actului de educatie.In momentul de fata, scoala buna nu este nici cea din mediul rural, nici cea de elita, din marile orase. Scoala buna este tipul de scoala pe care noi, Alianta USR PLUS, aspiram sa il construim pentru Romania. Scoala buna este o scoala cu profesori mandri ca predau acolo, cu elevi multumiti, care vorbesc cu entuziasm despre ceea ce invata si despre proiectele pe care le fac la scoala, cu directori care se implica direct si care actioneaza in interesul elevilor si unde absolventii vin de drag, peste ani, pentru a-si revedea profesorii, oamenii care i-au format pentru viata. Cum se poate ajunge, insa, la acest deziderat? In primul rand, ne dorim ca parintii care muncesc sa isi stie copiii, in siguranta, la scoala de la ora 8 pana la ora 17 cand, in general, li se termina programul de lucru. Copiii lor sa beneficieze de o masa calda, sa isi poata imbunatati abilitatile sau, dupa caz, sa poata recupera remedial daca au ramas in urma. Profesionalizarea ocupatiei de manager de scolar este pasul firesc catre o conducere indreptata spre interesul primordial al copilului, precum si, dupa desfiintarea inspectoratelor scolare, prin transferul catre consiliile de administratie de la nivelul fiecarei scoli, acestea sa poata decide autonom distribuirea resurselor odata cu obligatia transparentizarii informatiilor privind deciziile si trasabilitatea fiecarui ban cheltuit de catre scoala. Toate acestea trebuie secondate de asigurarea unui sprijin autentic pentru cadrele didactice, pe toata durata carierei lor prin intermediul unui corp de mentori creat in acest scop si prin oferirea de cursuri, finantate de catre scoala angajatoare, care sa plece de la nevoile lor profesionale.Acestia ar fi primii pasi intr-o mult asteptata reforma reala a sistemului de educatie romanesc. Noi venim cu masuri concrete de realizare a unui vis asteptat de mult prea multi ani de catre romani.In scoala nu ar trebui sa mai existe "politicul", cu siguranta. Pentru a putea avea predictibilitate intr-un domeniu vital, alianta USR PLUS si-a luat un angajament clar in acest sens, anagajamentul "Fara politica in scoala" prin care ne propunem desfiintarea treptata a inspectoratelor scolare in paralel cu profesionalizarea si pregatirea managementului unitatilor scolare. De asemenea, ne propunem sa organizam concursuri pentru directorii de scoli si programe de pregatire (legislatie, management financiar, management pedagogic, auditare calitate etc) pentru a-i transforma pe acestia in manageri scolari performanti. In plus, atributiile ce tin acum de inspectia scolara vor fi efectuate la nivelul scolii, prin mecanisme obiective de audit, iar restul responsabilitatilor de la nivel de inspectorat vor fi transferate catre ARACIP sau echipe nationale specializate.Mai mult decat atat, la nivelul institutiei prefectului ne propunem organizarea unor comisii de invatamant in care vor fi reprezentate toate partile interesate si care vor monitoriza implementarea politicilor guvernamentale in teritoriu. Procesul de dizolvare a inspectoratelor scolare se va produce astfel etapizat, in paralel cu transferul functiilor, lasand posibilitatea scolilor care au deja capacitatea de a functiona independent sa functioneze ca atare.As dori sa mai adaug un aspect intrebarii dumneavoastra. Alianta USR PLUS a sustinut depolitizarea educatiei si eliminarea influentei politice inclusiv din universitati. De aceea, anul acesta, in februarie, USR a depus in Parlament un proiect legislativ pentru limitarea mandatelor rectorilor si decanilor la maxim doua. Asta inseamna concurs de idei, dinamica si iesirea din paradigma "functii pe viata".In acesti patru ani mi-am dat seama ca a fost nevoie de multa rabdare, de perseverenta si chiar de incapatanare, uneori, pentru putea a urni din loc nepasarea si indiferenta vechii clase politice si de a incepe realmente schimbarea si modernizarea Romaniei. Am realizat cat de greu este ca proiectele de lege facute pentru oameni sa vada lumina zilei si sa devina legi. Mai ales atunci cand te afli in minoritate politica parlamentara. Am aflat, de altfel, ca majoritatea se uita, in primul rand, la cine initiaza proiectul si mai apoi la continut si la impactul benefic pe care legea il poate avea pentru oameni. Astfel ca, un proiect, oricat de bun ar fi el, este, de cele mai multe ori, fie respins, fie destinat sa adune praful in vreun colt uitat.Imi doresc mult ca, dupa al doilea mandat, demersurile mele sa nu ramana doar pe hartie si sa schimbe in mod real si benefic viata tuturor. Vreau ca proiectele mele sa ajunga sa fie legile care sa reduca birocratia, sa reformeze sistemul de educatie, sa imbunatateasca sistemul de educatie, sa scada nivelul de saracie si sa usureze cat mai mult povara pe care o simt o parte dintre semenii nostri.Vreau ca la sfarsitul celui de-al doilea mandat sa vad cum sertarele care au tinut captive atat de multe proiecte si tergiversand ani la randul sansa la o viata mai buna, raman, in sfarsit, goale.Nu in ultimul rand, as vrea ca, dupa cel de-al doilea mandat, oamenii sa vada ca exista politicieni care lupta pentru ei din Parlament, care ii sustin si care ii reprezinta cu cinste. Ca exista politicieni care cred, asemenea lor, ca Romania poate fi o tara moderna, si muncesc pentru a realiza acest lucru.Simt ca sperantele pe care romanii le aveau in 2016 se regasesc cu o si mai mare intensitate in 2020. Ma intristeaza sa vad faptul ca sunt elevi care nu au nici acum, dupa atatea luni de la debutul pandemiei, posibilitatea sa continue scoala online si aleg, in cele din urma, sa o abandoneze, ca sunt tineri care, in loc sa-si vada viitorul presarat de oportunitati, il vad incert intr-o Romanie adanc bantuita inca de coruptie, ca sunt oameni, si nu putini, care au ramas fara serviciu urmare a situatiei grele pe care o traversam si iau in calcul sa paraseasca tara.De aceea, mesajul pe care doresc sa il transmit tuturor romanilor este acela de a merge la vot duminica pentru ca doar impreuna putem face mai mult. Stim cu totii ca schimbarile importante nu se intampla peste noapte. Ele au nevoie de timp si au nevoie de noi toti. Doar daca ne implicam, fiecare dintre noi, in comunitatea din care facem parte, doar daca fiecare dintre noi alegem sa mergem la vot, doar daca participam cu inima la acest proiect de tara, doar atunci putem intr-adevar sa reconstruim Romania!