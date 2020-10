Simulare privind componenta viitorului Parlament: PSD pierde majoritatea, PNL are nevoie de USR pentru a guverna

PNL ar urma sa aiba 146 de parlamentari (101 deputati si 45 de senatori), in vreme ce PSD va scadea la un numar de doar 132 de parlamentari (92 deputati si 40 senatori - cu 44, respectiv cu 30 mai putini decat in prezent), conform simularii realizate de The Strategy Group pe baza numarului de voturi ponderate la procentele de la alegerile locale si luand in calcul o prezenta la vot de 38%.Printre partidele care vor mai intra in Parlament se numara USR cu 90 de parlamentari (62 deputati si 28 senatori), PMP cu 27 de parlamentari (19 deputati si 8 senatori), UDMR cu 25 de parlamentari (18 deputati si 7 senatori), dar si Pro Romania cu 28 de parlamentari (20 deputati si 8 senatori)."Pentru a avea insa majoritate, PNL are nevoie de 233 de voturi in viitorul Parlament. Astfel, PNL are nevoie de inca 86 de parlamentari, care pot veni de la USR (cu 90 de parlamentari)", precizeaza autorii simularii.The Strategy Group se prezinta ca fiind primul one stop shop politic din Romania concentrat pe consultanta politica, gestionarea crizelor si campanii politice.