Tariceanu anunta un acord cu PSD la alegerile locale: "O alternativa serioasa la incompetentii din PNL, neomarxistii din USR si turnatorii din PMP"

"Acest acord politic vizeaza in primul rand maximizarea sanselor de a castiga cat mai multe consilii judetene si primarii sau majoritati in consiliile judetene si locale. Vreau sa aducem la nivelul administratiei locale o guvernare cat mai competenta, cat mai profesionista, in comparatie cu incompetenta celor de la PNL , cu neomarximsul celor de la USR , cu turnatorii din PMP. Vreau ca aceasta administratie, dincolo de profesionalism si competenta, sa se apropie cat mai mult de cetatean in asa fel incat puterea deciziei sa fie la nivelul cetatenilor.Urmarim sa dam o expresie liberala cat mai puternica vocilor antreprenorilor romani care au nevoie sa fie ajutati si pentru ca vreau sa ajutam si sa promovam capitalul romanesc. Vrem in acelasi timp ca cei care considera drepturile si liberatile individuale ca un bun de pret pentru o societate democratica si europeana sa fie auziti cat mai bine. Vrem ca Romania sa nu mai traiasca sub temerea si sub teroarea acestei epidemii a coronavirusului care inhiba comportamentele sociale si comportamentele economice sanatoase. Astazi Romania se zbate intr-o criza profunda, intr-o criza de incredere careia trebuie sa-i punem capat. Administratia locala poate sa redea increderea cetatenilor in viitorul Romaniei, in capacitatea Romaniei de a-si cladi un drum sigur, democratic si prosper. Este momentul pentru un nou inceput.", a spus Calin Popescu Tariceanu.