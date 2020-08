Tariceanu, candidatul ALDE la Primaria Capitalei, vrea infiintarea Politiei Unice Municipale, in lupta cu clanurile (P)

Supravegherea video a zonelor cu risc infractional crescut, plus butoane de panica in scoli si licee sunt alte masuri menite sa contureze planul pentru garantarea sigurantei bucurestenilor."In vreme ce clanurile de banditi se organizeaza si se unesc, administratiile noastre stau cu 7 politii locale, cate una pentru fiecare sector, plus cea a municipiului Bucuresti, un sistem tocmai bun ca sa aiba cum sa dea vina unii pe altii pentru esecul in lupta cu infractionalitatea", spune candidatul ALDE.Tariceanu recunoaste ca are nostalgia localitatilor mici unde oamenii se simt in siguranta pe strada si in case si unde copiii se puteau juca singuri pe strada sau in fata blocului.Solutia pe care Calin Popescu Tariceanu o propune este reunificarea tuturor acestor politii de sector in una singura, puternica si capabila sa lupte cu adevarat cu infractionalitatea. El considera ca nu mai trebuie sa fie cazuri in care infractorii scapa doar pentru ca trec dintr-un sector in altul. Iar planul nu se opreste aici."Pasul doi, dupa crearea Politiei Unice Municipale, este sa o unim cu directiile de apararea a ordinii publice si combatere a criminalitatii din Politia Capitalei, structura care actualmente tine de Politia Nationala. Doar asa vom obtine o structura unica, cu mai putini sefi si mai multi oameni pe teren, capabila sa lupte cu orice fel de provocari", explica candidatul ALDE la Primaria Capitalei.Iar pentru eficienta, acestei structuri ar urma sa-i fie alocate toate resursele umane necesare, si fondurile adecvate pentru stapanirea fenomenului infractional. Tariceanu insista si asupra nevoii de schimbare a legislatiei, care nu prevede sanctionarea explicita si dura a unor fenomene sociale aparute in ultimii ani, ca, de exemplu, existenta "parcagiilor" in zonele centrale aglomerate, in directa legatura cu retele infractionale de tipul clanurilor."Aplicarea unor amenzi, si astea din cand in cand, nu este suficienta pentru eliminarea acestui fenomen, este nevoie de masuri ferme. Legea statului trebuie sa fie mai puternica decat "legea" facuta de retelele de parcagii", spune candidatul ALDE.In completarea masurilor menite sa ne asigure siguranta oriunde am fi in Capitala, Calin Popescu Tariceanu vorbeste despre planul de a instala sisteme de supraveghere video performante in zonele de risc si in spatiile publice, sisteme care sa fie conectate la un sistem central de monitorizare de la nivelul Dispeceratului Politiei Municipale.Si pentru ca siguranta copiilor nostri trebuie sa fie pe primul plan, nu doar pe strada, ci si la scoala, Calin Popescu Tariceanu considera ca ar fi mult mai eficienta solutia introducerii de butoane de panica in fiecare scoala, liceu si gradinita pentru asigurarea unei interventii mai rapide in caz de urgenta.Numai astfel o Politie Municipala va reusi cu adevarat sa fie in serviciul bucurestenilor.Numai astfel s-ar putea incepe transformarea Capitalei de la Micul Paris, cum era cunoscuta urbea noastra, la Marele Bucuresti.