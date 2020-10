Theodora Benedek, sefa clinicii de Cardiologie a Spitalului Judetean din Targu Mures si candidat PNL pentru parlamentare: Guvernul a luat cele mai bune masuri in lupta impotriva pandemiei (P)

Guvernul Romaniei a luat cele mai bune masuri in lupta impotriva pandemiei. Daca vorbim numai de ultima perioada, as aminti posibilitatea oferita medicilor de familie in ve-derea monitorizarii pacientilor asimptomatici sau cu simptome usoare. In acest fel, presiunea din sistemul de urgenta este redusa in mod semnificativ. Este foarte importanta si masura prin care medicii de familie pot elibera certificatele pentru concediile medicale pentru perioada in care pacientii se afla in carantina sau in izolare. Nu este de neglijat nici masura de care vor beneficia colegii nostri din medicina de familie, care vor avea posibilitatea sa deconteze aceste prestatii medicale, in suma de 105 de lei pe caz, din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Iar daca vorbim despre alocarile pe sanatate in pandemie, mi se pare extrem de important sa amintesc despre fondurile europene pentru decontarea echipamentelor medicale, in valoare de 350 milioane euro alocare initiala, pentru care plafonul a crescut la 1,2 miliarde euro. Sunt bani care sunt de extrema urgenta si care, iata, vin in sistemul romanesc de sanatate.Ministerul Sanatatii a primit acum cateva zile, din fondul de rezerva, 570 de milioane de lei. Din acesti bani, se vor asigura fondurile pentru derularea activitatilor prioritare din programele nationale de sanatate. O parte importanta din acesti bani merg pentru testarile de laborator RT-PCR. Sa nu uitam si nevoia vaccinarii antigripale, foarte importanta in aceasta perioada, precum si achizitia medicamentului Remdesivir, necesar pentru tratarea pacientilor cu infectie COVID. 65 de milioane de lei din aceasta suma merg pentru ca Remdesivirul sa ajunga la pacientii infectati si care au mare nevoie de el.As aminti memorandumul adoptat de Guvernul Orban pentru realizarea de unitati mobile cu bani europeni. Este vorba de 62 de milioane de euro, disponibili printr-un apel de proiecte, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare. Aproape jumatate din aceasta suma va fi folosita pentru realizarea de capacitati medicale mobile, la spitalele de urgenta din Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj Napoca, Targu Mures, Craiova, Constanta, Oradea, Bacau si Focsani. Autoritatile locale care au in gestiune spitalele din aceste judete vor putea crea cate o sectie mo-bila, sau o capacitate mobila de terapie intensiva.Dar ceea ce ma bucura cu adevarat in materie de fonduri europene in sistemul de sanatate este faptul ca PNL a reusit deblocarea spitalelor regionale dupa ani de promisiuni cu zero rezultate. Pentru noi, medicii, este o reala bucurie faptul ca Guvernul PNL a semnat contractele de finantare pentru cele trei spitale regionale - Iasi, cu o investitie 500 milioane euro, Cluj cu investitie de 540 milioane euro si Craiova cu 603 milioane euro, ajungand la valoarea totala de 1,622 mld euro si o capacitate de spitalizare totala de 2.506 paturi. Am tot auzit despre aceste spitale regionale inca din 2015, si iata ca PNL le transforma in realitate, ceea ce va ajuta enorm sistemul de sanatate. Pentru noi toti, dat fiind contextul pandemiei, ar fi fost ideal sa avem deja aceste spitale, asa cum anunta PSD calendarul. Din pacate, nu numai spitalele regionale au lipsit la inceputul pandemiei, ci chiar si materialele sanitare de stricta necesitate. Noi, in sistem, am resimtit profund aceste lipsuri si ne-am vazut nevoiti sa gestionam stocuri insuficiente si sa jonglam cu materialele de protectie pana ce Guvernul Orban a preluat efortul nostru si a redirectionat fonduri consistente catre spitale, asa cum era firesc. Si lucrurile nu se opresc aici. Prin Programul National de Recuperare si Rezilienta, se va construi un nou spital judetean la Sibiu, care va avea o finantare de 500 de milioane de euro.Urmeaza o perioada foarte importanta pentru Romania, in general, si pentru sanatatea din Roma-nia in mod particular, pentru ca avem sansa folosirii banilor europeni obtinuti la Bruxelles pentru proiecte care sa schimbe radical sistemul medical. Iar premisele sunt excelente, daca ne uitam la cifre: 2,6 miliarde de euro, bani europeni, atrasi in primele 8 luni ale anului, iar pana la finalul lunii octombrie vor fi absorbite, in total, 3,2 miliarde de euro.Este vorba de o propunere de ordonanta prin care se vor putea angaja medicii care vor finaliza rezidentiatul in perioada urmatoare in specializarile medicina de urgenta, terapie intensiva, epidemiologie, infectioase si radiologie. Rezidentii vor fi angajati pentru o perioada de-terminata de sase luni, dupa care vor putea fi detasati in spitale unde exista posturi vacante. Ce mi se pare cel mai important este faptul ca, in acest fel, peste 200 de medici care vor finaliza rezidentiatul pot ramane in sistemul sanitar romanesc.