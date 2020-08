Unul dintre cei mai vechi liberali din Timis se revolta dupa ce a fost lasat in afara listei pentru Consiliul Judetean: "Lista a fost pritocita in mare parte pe plaja insorita de la Mamaia"

"In data de 14 august, in ajun de praznuire a Adormirii Maicii Domnului, am aflat din presa ca la sedinta on-line a Biroului Permanent Judetean al PNL, tinuta cu o seara inainte, a fost votata lista candidatilor propusi sa fie consilieri judeteni. Dupa cum ma asteptam, nu m-am regasit pe aceasta lista pritocita in mare parte pe plaja insorita de la Mamaia (!?!)", scrie Viorel Coifan, pe Facebook.Fostul presedinte al PNL Timis in perioada 1992-200 reclama incalcarea statutului PNL in intocmirea listei pentru Consiliul Judetean. "Statutul PNL prevede ca listele de candidati, votate in Biroul Permanent Judetean, sa fie prezentate spre validare unui organism ierarhic superior denumit Colegiul Director Judetean si care cuprinde practic toate structurile reprezentative al PNL la nivel judetean. Abia dupa aceea listele pot fi facute publice.Aceasta prevedere statutara nu a fost respectata. Prin urmare, in calitatea mea de membru de partid, fost presedinte al organizatiei intre 1992-2000, voi sesiza Biroul Permanent National si, evident, pe presedintele Ludovic Orban . Nerespectand Statutul si practicile democrate de aplicare a lui, exista riscul derivelor totalitare tocmai in anul in care celebram 30 de ani de la Revolutia Romana, inceputa aici in Timisoara", a mai aratat Viorel Coifan.Liberalul sustine ca "a sosit momentul redesteptarii". "Ii rog pe colegii din BPJ sa reflecteze la ceea ce am prezentat, si sa inteleaga ca demersul meu este unul onest facut de un om pentru care libertatea este o valoare sacra, care le respecta optiunile dar nu suporta jocurile de culise mai ales cand acestea pot produce repercusiuni grave asupra onorabilitatii PNL", a mai scris Coifan.