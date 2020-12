Vicepremierul Raluca Turcan, despre importanta votului de duminica: "Grindeanu si Iordache sunt inca la butoane. Astea-s fapte" (P)

"De 6 decembrie sa nu uitam. In trei ani, inainte sa daramam ultimul guvern PSD, Romania a fost intr-un regim de opresiune, discretionar si pusa in colt de Europa. Tot ce am urat mai mult - sa fim priviti ca o tara cu apucaturi comuniste, ca o tara de lumea a treia si mai ales sa stam pe loc sau sa involuam, s-a intamplat. Intr-o noapte Grindeanu si Iordache au dat o ordonanta sa albeasca hotii si coruptii. Intr-o alta noapte, inainte de Revelion, au dat ordonanta sa destabilizeze economia si sa scumpeasca utilitatile. Iar pe zi mergeau la pescuit pe insulele Romaniei, ca pe propriul lor domeniu. Pana cand dumneavoastra nu ati mai rabdat. Ati aratat ca nu pentru asta ati facut sacrificii 30 de ani. Imaginea cu luminitele tricolore care ardeau la minus 15 grade a facut inconjurul lumii. Ei ce-au facut? Au ridicat degetul mijlociu in Parlament. In 10 august ati iesit din nou sa spuneti ca vreti sa trati acasa, in Romania. Ei ce-au facut? V-au gazat. Voi n-ati mai suportat. Noi n-am mai suportat. PNL a fost singura formatiune care a reusit sa stranga o majoritate si sa scoata PSD de la putere. Sa scoata Romania de sub acest mod discretionar de a conduce. Si de acolo a inceput reconstructia", a declarat Turcan."De ce sunt importante alegerile din 6 decembrie? Pentru ca legile trecute prin Parlament sunt cele care imprima directia unei tari. Si acolo trebuie sa fie reprezentat fiecare cetaten. Si pentru ca fara un partener in Parlament, Guvernul, Presedintele si cetatenii nu au forta deplina sa se bucure de niste masuri coerente, constructive si care sa traga in aceeasi directie. Grindeanu si Iordache sunt inca la butoane. Aste-s fapte. Grindeanu e numarul doi in PSD si propunere de premier. Iar Iordache e presedintele Consiliului Legislativ. Stim cu totii cum a ajuns acolo. PNL a fost singura formatiune care a dovedit ca are puterea sa-i opreasca pe PSD-isti. Si singura care si-a asumat raspunderea sa treaca tara prin pandemie. Singura formatiune care are un dialog constructiv cu presedintele. Sa nu uitam. Pe 6 decembrie, sa nu uitam", a mai adaugat Raluca Turcan, vicepremier si candidat pentru Camera Deputatilor din partea PNL Sibiu.