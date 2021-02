Viceprimarii PNL si USR PLUS din Primaria Vaslui isi vor putea relua activitatea. Decizia Curtii de Apel Iasi

Potrivit portalului instantelor, magistratii ieseni au decis casarea sentintei anterioare data de Tribunalul Vaslui, prin care cei doi viceprimari au fost suspendati si au respins actiunea formulata de PSD - Filiala Vaslui, in contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Vaslui, decizia in acest caz fiind definitiva."Din punctul meu de vedere, s-a facut dreptate, iar aceasta decizie arata ca alegerea viceprimarilor s-a facut cu respectarea legii, cu respectarea Codului administrativ in vigoare. Abia asteptam sa ne intoarcem la munca, sa ne reluam activitatea, avem depuse deja o serie de proiecte, sunt solicitari din partea grupului de consilieri PNL si USR-PLUS pentru a ni se pune la dispozitie situatia privind activitatea unor societati din subordinea Consiliului Local.Ne vom implica in proiectele care sunt in desfasurare in municipiul Vaslui, derulate atat cu fonduri proprii, cat si cu bani europeni si vrem sa ajutam prin ideile noastre la rezolvarea unor probleme cu care comunitatea se confrunta, cum ar fi fluidizarea traficului, lipsa locurilor de parcare. Am venit la primarie sa facem treaba, si nu pentru jocuri politice", a declarat viceprimarul Lucian Braniste.Reprezentantii PSD au contestat in decembrie hotararea privind alegerea viceprimarilor, invocand faptul ca aceasta ar fi trebuit sa se faca prin vot secret, iar desemnarea celor doi lor a avut loc doar cu participarea consilierilor prezenti, desi cinci dintre alesii formatiunii social-democrate nu au fost in sala de sedinte, ci au participat online, aflandu-se in izolare la domiciliu si nu si-au putut exprima optiunea, asa cum prevede Codul administrativ.Lucian Braniste si Catalin Mindru, de la PNL si, respectiv, USR PLUS, au fost alesi, pe data de 24 noiembrie 2020, in functiile de viceprimar de consilierii celor doua formatiuni politice, care detin majoritatea in Consiliul Local Vaslui. Anterior acestei decizii, pe data de 1 noiembrie, cei doi mai fusesera desemnati o data viceprimari, dar si atunci PSD a invocat faptul ca alegerea nu s-a facut cu respectarea legii iar decizia nu a primit ulterior viza de legalitate din partea Institutiei Prefectului.In urma alegerilor de pe 27 septembrie 2020, PSD a obtinut 10 mandate in Consiliul Local al municipiului Vaslui, pierzand astfel majoritatea in forul decizional local. PNL a obtinut opt mandate de consilier iar USR PLUS si-a adjudecat patru mandate, cele doua formatiuni formand majoritatea in Consiliul Local.Functia de primar a fost castigata de Vasile Paval, de la PSD, aflat la cel de-al patrulea mandat.