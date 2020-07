Victor Ponta, despre amanarea alegerilor : "Voi chiar vreti sa ne imbolnavim toti ? Care e sansa sa nu luam microbul ?"

"Evident ca s-ar impune amanarea alegerilor. In acest moment, eu am certitudinea ca ma vad cu candidatul meu de la Baia Mare, dupa care ma vad cu cel de la Mangalia, dupa care fac o poza cu cel de la Calarati si dupa aia cu cel de la Botosani, unul daca e asimptomatic, eu iau (virusul- n.r,). Ciolacu la fel, Orban se va vedea la fel, Barna se va vedea la fel. Ganditi-va ca avem 3.200 de primarii cu 3.200 de candidati, ori sapte partide, sau cate sunt. Avem dosare de depus si eu ma uit si zic << Voi chiar vreti sa ne imbolnavim toti? >> . (...) Care e sansa sa nu luam microbul?", a afirmat, miercuri seara, la TVR, Victor Ponta Acesta a precizat ca in cursul zilei s-a vazut cu cel putin 50 de persoane."Aseara am venit din vacanta, azi cred ca au fost cel putin 50 de oameni cu care m-am vazut, candidatul Pro Romania la..., seful Pro Romania de la... care au zis << Domnu Ponta, facem si noi o poza? >> . Eu ce sa ii spun omului respectiv? Facem poza cu masca si sa scrie pe mine << Asta e poza mea cu Ponta, e unul cu masca, il recunoasteti dupa ochelari >> . Nu am cum sa fac chestia asta", a mai afirmat Ponta.Acesta a precizat ca a discutat cu liderul PSD Marcel Ciolacu , pentru a amana alegerile."Am avut discutia cu domnul Ciolacu azi, acelasi lucru i-am spus domnului Ciolacu, o sa te imblnavesti si tu si eu. Asta i-am spus. S-a dus la sedinta la PSD sa decida daca e bine ca totusi, proiectul cu 27 septembrie este proiect PSD - PNL . Apropo ca e lupta mare, dar fac proiectele impreuna. I-am spus << Te rog pe tine sa fii mai rational decat Orban >> . I-am spus ca ne punem toti in pericol si ca inseamna ca in octombrie o sa fim toti de vina. Asta mai lipseste, sa dea politicienii virusul in toata tara, nu ajunge ca ne injura lumea", a mai declarat liderul Pro Romania.Acesta considera de neinteles organizarea alegerilor, atata timp cat sunt segmente de acticitate care inca nu s-au redeschis si se instituie carantina in diferite localitati."Pe de-o parte, nu ma lasi sa avem activitate, inchid comune, inchid orase, Mioveniul, dar deschizi Mioveniul daca voteaza cu PNL, daca voteaza cu PSD il inchizi la loc? Evident, exagerez ca sa arat ca toata comunicarea este aberanta. In primul rand, vii si spui << Purtati masca! >> In primul rand Iohannis, Orban, ministri nu poarta niciunul masca. Apoi spun ca e ceva groaznic, periculos, dar mergeti la alegeri sa ne votati. Economia e o problema, nu avem bani de alocatii, dar in schimb iese Citu care spune ca suntem singura tara care avem crestere economica. Alo, ai luat-o razna, ce crestere economica sa ai, nu ai crestere economica, ai cadere economica, are toata lumea cadere economica. Tu de ce vii sa ma minti si sa imi spui ca avem crestere?", a mai declarat Ponta.Parlamentul a stabilit data alegerilor la 27 septembrie.Premierul Ludovic Orban afirma ca o decizie privind organizarea sau amanarea alegerilor locale nu tine exclusiv de Executiv sau de PNL, insa sustine ca Guvernul este pregatit "de orice masura" pentru a apara sanatatea publica.