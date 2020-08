VIDEO Cetateanul care si-a eliminat primarul din cursa pentru un nou mandat isi justifica gestul: "In locul acesta eu am avut un dud. Mai sus aveam un izvor"

Printr-un proces deschis in instanta, Iuliu Damian, un cetatean din Moldova-Noua a contestat candidatura primarului in functie pentru un nou mandat, aratand ca din dosarul primarului, candidat din partea Aliantei Pro Romania-PSD lipsesc semnaturile presedintilor organizatiilor locale, unul dintre ei fiind chiar Torma. In prima instanta decizia de validare a candidaturii lui Torma a fost mentinuta, dar Tribunalul Caras-Severin a decis ca Adrian Torma nu poate candida. Iuliu Damian, cel care l-a scos din cursa pe primar si-a explicat gestul intr-o inregistrare pe Facebook. Damian sustine ca a actionat in instanta pentru ca primarul in functie i-a taiat dudul in care se juca atunci cand era mic, a distrus un izvor din apropierea casei sale si ii terorizeaza pe cetateni., a aratat Damian, pe Facebook.