Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII

Autor: Monica Vasilescu
Joi, 21 August 2025, ora 05:01
499 citiri
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Analistul politic Daniel Olteanu FOTO Facebook Daniel Olteanu

Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un barometru al tendințelor electorale naționale și un test pentru partidele din coaliția de guvernare.

Dacă suveraniștii și, în special, AUR pornesc cu șanse reduse, având la precedentul scrutin doar 3%, marea întrebare rămâne dacă partidele de centru-dreapta vor reuși să se unească în jurul unui candidat comun. Deocamdată, în tabăra de dreapta se prefigurează nume precum Cătălin Drulă, dar negocierile sunt tensionate, inclusiv în interiorul formațiunilor.

În timp ce PNL amână decizia privind o alianță electorală, USR presează pentru o soluție comună, mai ales după ce actualul edil Nicușor Dan l-a validat indirect pe liderul userist Drulă drept opțiune viabilă. Cu alegeri într-un singur tur, însă, fragmentarea ar putea fi fatală, transformând bătălia pentru București într-un joc de câteva procente.

În același timp, PSD traversează propriile frământări după ce partidul a decis să nu mai participe la ședințele coaliției de guvernare, invocând tensiuni legate de planurile Guvernului de suspendare a unor investiții din PNRR și „Anghel Saligny”. Surse politice din USR susțin însă că adevărata miză este competiția internă pentru congresul PSD programat în septembrie, care tensionează suplimentar relațiile de la vârful puterii.

Astfel, bătălia pentru Primăria Capitalei nu se joacă doar pe scena electorală, ci și în culisele fragilei coaliții de guvernare, unde fiecare decizie este influențată de calcule interne, presiuni de partid și diverse rivalități.

„Suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul”

Consultantul politic Daniel Olteanu a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, șansele pe care le au partidele politice la scrutinul pentru Primăria Municipiului București, cu accent pe posibila ascensiune a formațiunilor suveraniste și a partidului AUR.

Potrivit acestuia, în condițiile actuale, „suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul Capitalei”. Argumentul ține de configurația politică a Bucureștiului, dominată în ultimii ani de PNL și USR.

„La cum arată situația politică în București în momentul de față, suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul. Capitala este dominată de PNL și USR, deci o alianță între cele două partide ar părea logică. Rămâne de văzut dacă PSD se va asocia acestui demers politic sau va candida separat”, a opinat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Lecția fragmentării

Consultantul Daniel Olteanu punctează că, la fel ca în 2020, fragmentarea este cel mai mare inamic al partidelor din Capitală. Analistul consideră că, în condiții de candidaturi separate, viitorul edil ar putea fi ales cu un scor redus, între 20% și 25%, iar diferențele dintre primele trei sau patru locuri ar putea fi „infime, sub marja de eroare”.

„Ca și la alegerile locale trecute, fragmentarea e dușmanul partidelor din București. Nicușor Dan a câștigat detașat, pe fondul neînțelegerilor dintre PSD și PNL și al deficienței de comunicare. Nu știu dacă partidele vor repeta greșeala.

La București nu câștigă cine strigă mai tare, ci cel care unește. În condiții de candidaturi separate, viitorul edil poate fi ales cu un procent mic (20%-25%) iar diferențele între primele trei-patru locuri să fie infime, sub marja de eroare. Tura trecută, spre exemplu, au votat 746.438 bucureșteni. Dacă diferența dintre primul și al doilea loc este de 3 pp (25% vs 22%), în număr de voturi vorbim de aproximativ 22.000. Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă”, a punctat Daniel Olteanu în analiza sa pentru Ziare.com.

Posibili candidați

Din perspectiva partidelor de centru-dreapta, cheia succesului stă în unitate și în „exploatarea la maximum a moștenirii politice lăsate de Nicușor Dan”. Separat, șansele lor scad considerabil, spune expertul. Acesta a enumerat câțiva posibili pretendenți la fotoliul de primar al Bucureștiului.

„E important pentru partidele de centru-dreapta să candideze împreună și să exploateze la maximum moștenirea politică lăsată de Nicușor Dan în Capitală. Nu pot câștiga separat. Forța politică, notorietatea și încrederea (inclusiv a electoratului celorlalte partide) vor fi factorii principali în desemnarea candidaților. Însă aceștia vor trebui să țină cont de votul politic, care va fi decisiv la diferențe mici.

Pretendenți există destui: Ciucu, Drulă, Ciceală, Berceanu, Băluță, Firea, Bujduveanu sunt doar câteva nume cu notorietate. Cu siguranță vor apărea și candidaturi-surpriză, și candidaturi „la rupere”. Sunt de părere că bucureștenii așteaptă, totuși, un proces transparent de desemnare a candidatului, figuri cunoscute și, mai ales, consecvență în aceste decizii. E lecția învățată anul trecut”, a mai afirmat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv Național al partidului, că PNL nu va face publice deocamdată...
"Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
"Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, și-a reafirmat intenția să candideze la funcția de primar general al Capitalei și a dezvăluit că șeful...
#alegeri, #Primaria Capitalei, #suveranism, #candidati, #Primaria Bucuresti , #primaria Capitalei
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Marturii cutremuratoare ale parintilor fetei care s-a sinucis impreuna cu iubitul pe autostrada: "Se iubeau foarte mult si le era frica"
DigiSport.ro
Ianis Hagi a refuzat un salariu urias din Romania
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
  2. Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
  3. Ce aduce politic pachetul 2 de reforme. Se configurează două scenarii: fie ruperea coaliției și altă majoritate care să dea Guvernul, fie eliminarea lui Bolojan ANALIZĂ
  4. Daniel David, despre cumularea pensiei cu salariul în educație: „Aici sunt de aceeași părere cu sindicatele”
  5. Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”
  6. PNL vrea asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul II: „Îndemn partidele din coaliție să adopte o poziție similară”
  7. Proiecte importante pe masa Guvernului Bolojan pentru ședința de joi. Pilonul II și modificări aduse pachetului II, printre teme SURSE
  8. Un senator PSD explică absența social-democraților de la ședințele de coaliție: „Este nevoie de mai mult dialog. Sunt lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit”
  9. Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"
  10. Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate