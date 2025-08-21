Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII

Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un barometru al tendințelor electorale naționale și un test pentru partidele din coaliția de guvernare.

Dacă suveraniștii și, în special, AUR pornesc cu șanse reduse, având la precedentul scrutin doar 3%, marea întrebare rămâne dacă partidele de centru-dreapta vor reuși să se unească în jurul unui candidat comun. Deocamdată, în tabăra de dreapta se prefigurează nume precum Cătălin Drulă, dar negocierile sunt tensionate, inclusiv în interiorul formațiunilor.

În timp ce PNL amână decizia privind o alianță electorală, USR presează pentru o soluție comună, mai ales după ce actualul edil Nicușor Dan l-a validat indirect pe liderul userist Drulă drept opțiune viabilă. Cu alegeri într-un singur tur, însă, fragmentarea ar putea fi fatală, transformând bătălia pentru București într-un joc de câteva procente.

În același timp, PSD traversează propriile frământări după ce partidul a decis să nu mai participe la ședințele coaliției de guvernare, invocând tensiuni legate de planurile Guvernului de suspendare a unor investiții din PNRR și „Anghel Saligny”. Surse politice din USR susțin însă că adevărata miză este competiția internă pentru congresul PSD programat în septembrie, care tensionează suplimentar relațiile de la vârful puterii.

Astfel, bătălia pentru Primăria Capitalei nu se joacă doar pe scena electorală, ci și în culisele fragilei coaliții de guvernare, unde fiecare decizie este influențată de calcule interne, presiuni de partid și diverse rivalități.

„Suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul”

Consultantul politic Daniel Olteanu a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, șansele pe care le au partidele politice la scrutinul pentru Primăria Municipiului București, cu accent pe posibila ascensiune a formațiunilor suveraniste și a partidului AUR.

Potrivit acestuia, în condițiile actuale, „suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul Capitalei”. Argumentul ține de configurația politică a Bucureștiului, dominată în ultimii ani de PNL și USR.

„La cum arată situația politică în București în momentul de față, suveraniștii au șanse mai mici să dea primarul. Capitala este dominată de PNL și USR, deci o alianță între cele două partide ar părea logică. Rămâne de văzut dacă PSD se va asocia acestui demers politic sau va candida separat”, a opinat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Lecția fragmentării

Consultantul Daniel Olteanu punctează că, la fel ca în 2020, fragmentarea este cel mai mare inamic al partidelor din Capitală. Analistul consideră că, în condiții de candidaturi separate, viitorul edil ar putea fi ales cu un scor redus, între 20% și 25%, iar diferențele dintre primele trei sau patru locuri ar putea fi „infime, sub marja de eroare”.

„Ca și la alegerile locale trecute, fragmentarea e dușmanul partidelor din București. Nicușor Dan a câștigat detașat, pe fondul neînțelegerilor dintre PSD și PNL și al deficienței de comunicare. Nu știu dacă partidele vor repeta greșeala.

La București nu câștigă cine strigă mai tare, ci cel care unește. În condiții de candidaturi separate, viitorul edil poate fi ales cu un procent mic (20%-25%) iar diferențele între primele trei-patru locuri să fie infime, sub marja de eroare. Tura trecută, spre exemplu, au votat 746.438 bucureșteni. Dacă diferența dintre primul și al doilea loc este de 3 pp (25% vs 22%), în număr de voturi vorbim de aproximativ 22.000. Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă”, a punctat Daniel Olteanu în analiza sa pentru Ziare.com.

Posibili candidați

Din perspectiva partidelor de centru-dreapta, cheia succesului stă în unitate și în „exploatarea la maximum a moștenirii politice lăsate de Nicușor Dan”. Separat, șansele lor scad considerabil, spune expertul. Acesta a enumerat câțiva posibili pretendenți la fotoliul de primar al Bucureștiului.

„E important pentru partidele de centru-dreapta să candideze împreună și să exploateze la maximum moștenirea politică lăsată de Nicușor Dan în Capitală. Nu pot câștiga separat. Forța politică, notorietatea și încrederea (inclusiv a electoratului celorlalte partide) vor fi factorii principali în desemnarea candidaților. Însă aceștia vor trebui să țină cont de votul politic, care va fi decisiv la diferențe mici.

Pretendenți există destui: Ciucu, Drulă, Ciceală, Berceanu, Băluță, Firea, Bujduveanu sunt doar câteva nume cu notorietate. Cu siguranță vor apărea și candidaturi-surpriză, și candidaturi „la rupere”. Sunt de părere că bucureștenii așteaptă, totuși, un proces transparent de desemnare a candidatului, figuri cunoscute și, mai ales, consecvență în aceste decizii. E lecția învățată anul trecut”, a mai afirmat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

