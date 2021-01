Alegeri pentru primar la Moldova Noua. 36,37% dintre alegatori s-au prezentat la vot

La urne s-au prezentat 3.969 de persoane cu drept de vot, pe buletinele de vot fiind inscrisi doi candidati.Cetatenii au putut alege intre Ion Chisalita ( PNL ) si Eugen Baleanu (Partidul Verde), ordinea acestora fiind mentinuta pe buletinele de vot asa cum a fost stabilita prin tragerea la sorti pentru scrutinul din septembrie 2020.Peste 10.900 de alegatori au fost asteptati, duminica, la vot in orasul Moldova Noua pentru a-si alege primarul, dupa ce Biroul Electoral Central (BEC) a hotarat ca scrutinul din 27 septembrie 2020 sa fie repetat in aceasta localitate din judetul Caras-Severin.Alegerile din 29 septembrie au fost anulate dupa o reclamatie pe motiv ca Adrian Torma nu a semnat protocolul de Alianta PSD -PRO Romania, document din dosarul de candidatura. Desi acesta a castigat alegerile pentru fotoliul de Primar la Moldova Noua cu aproape 43 de procente, Biroul Electoral Central a admis sesizarea PNL Caras-Severin. Astfel, conform procedurii, alegerile trebuiau reluate la 11 octombrie.Social-democratii au contesta in instanta Hotararea BEC, a urmat judecata, iar Curtea de Apel de la Timisoara le-a dat castig de cauza. A urmat o noua contestatie din partea liberalilor si s-a ajuns la Inalta Curte de Casatie, care a anulat hotararea instantei de fond si a dispus repetarea alegerilor.