AUR a urcat pe locul 3 in intentia de vot a romanilor: peste 6% in plus comparativ cu decembrie 2020. Ce procent ar obtine PSD

PSD - 30,6% PNL - 26,3% AUR - 15,3% USR-PLUS - 14,2% Pro Romania - 4,7% PMP - 3,8%.

Sondajul a cercetat ce partide intentioneaza sa voteze romanii daca alegerile ar avea loc in luna martie 2021. Clasamentul rezultat in urma sondajului INSCOP indica urmatorul clasament:Sociologul Remus Ioan Stefureac a analizat cele mai recente date privind intentia de vot, punandu-le in contextul perioadei martie 2019 - martie 2021.