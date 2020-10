BEC: Alegatorii cu acte de identitate expirate in perioada 1 martie - 6 decembrie pot vota la alegerile parlamentare

Precizarile vin de la Biroul Electoral Central, care a emis o decizie de interpretare unitara a prevederilor legale."Alegatorul care detine un act de identitate dintre cele prevazute la art. 83 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015 (...), al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie, isi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020 in baza acestuia", arata BEC.Legea spune ca alegatorii trebuie sa aiba acte de identitate valabile in ziua votarii.Potrivit legii, cetatenii romani isi pot exercita dreptul de vot in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate; cartea electronica de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, in cazul elevilor din scolile militare.