Bihor: Al doilea dosar penal din judet, pentru frauda la vot, intocmit unei femei de 81 de ani

"In cauza a fost intocmit dosar penal si se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de frauda la vot, cercetarile fiind continuate de politistii Sectiei nr. 4 de Politie Rurala Marghita", se arata in comunicat.Primul dosar penal intocmit duminica pentru frauda la vot este al unei bihorence de 45 de ani care a votat de doua ori, la o sectie de votare din localitatea bihoreana Saldabagiu de Barcau si apoi la o alta sectie de votare din localitatea bihoreana Chislaz.Potrivit informarii IPJ Bihor, pana la aceasta ora la nivelul judetului procesul electoral s-a desfasurat fara producerea unor incidente deosebite de ordine publica.Pe langa cele doua dosare penale, au fost inregistrate sase sesizari referitoare la posibile contraventii sau infractiuni electorale, din care cinci s-au confirmat, iar cu privire la una dintre acestea se efectueaza in continuare verificari.Au mai fost aplicate doua sanctiuni contraventionale, ambele cu avertisment, una unei persoane care si-a fotografiat buletinul de vot la o sectie de votare din localitatea bihoreana Derna, iar alta conform prevederilor Legii nr.55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protectie (purtarea mastii de protectie), intr-o sectie de votare din municipiul Oradea.Avand in vedere amploarea activitatilor organizate pe parcursul procesului electoral, inclusiv in contextul pandemiei COVID-19, dispozitivul de ordine si siguranta publica a fost suplimentat cu efective, pentru a asigura indeplinirea misiunilor in cele mai bune conditii.Pentru un plus de siguranta, au fost constituite si rezerve de interventie, capabile sa intervina in cel mai scurt timp, daca situatia o va impune."Fortele Ministerului Afacerilor Interne desfasoara activitati in sistem integrat pe toata perioada desfasurarii procesului electoral, pentru a asigura exercitarea dreptului la vot in conditii de siguranta si pentru a verifica si sanctiona cu celeritate orice semnalare de incident sau incalcare a normelor legale. Acolo unde situatia o va impune, vor fi luate toate masurile prevazute de lege", se mai precizeaza in comunicat.