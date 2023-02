PNL vrea ca primarii sa fie din nou alesi in doua tururi de scrutin

Mai multi parlamentari PNL au depus, la Senat, o propunere legislativa privind Statutul alesilor locali care prevede alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in conditiile in care scrutinul intr-un singur tur este o solutie legislativa "total gresita", iar persoana aleasa nu are legitimitate.

"Este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, se organizeaza un al doilea tur de scrutin.

Acesta se organizeaza si in caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de primar", se arata in initiativa legislativa.

De asemenea, la al doilea tur de scrutin participa numai candidatii clasati pe primele doua locuri, respectiv candidatii aflati in situatie de balotaj. Al doilea scrutin are loc la doua saptamani de la primul tur, fiind declarat primar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Liberalii argumenteaza, in expunerea de motive, ca este nevoie ca persoana care indeplineste functia de primar sa se bucure de increderea intregii comunitati si sa aiba legitimitate conferita prin votul a cat mai multi membri ai comunitatii.

"Alegerea primarului intr-un singur tur de scrutin, cu votul majoritatii celor care se prezinta la vot, este o solutie legislativa total gresita. In aceasta situatie, persoana aleasa nu va avea legitimitate.

Pot exista situatii, mai ales in conditiile unei participari scazute la vot, ca primarul unei localitati sa fie ales cu un numar extrem de mic de voturi", au mai precizat parlamentarii PNL.

Amintim ca, in luna mai 2016, Curtea Constitutionala a decis ca alegerile locale din luna iunie sa se desfasoare intr-un singur tur de scrutin. PNL a acuzat atunci "culmea absurdului", in timp ce PSD transmitea, cu un an inainte, ca se doreste un singur tur de scrutin pentru ca "in turul 2 apare votul negativ si noi vrem vot pozitiv".

