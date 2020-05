Romanii din diaspora ii scriu lui Orban: Pledoarie in pandemie pentru votul la distanta

Ziare.

"Votul prin corespondenta reprezinta, din punctul nostru de vedere, o solutie sigura pentru desfasurarea votului in noile conditii", sustin asociatiile Rezist Zurich, Rezist WMW, Rezistenta din Diaspora si Rezist Lyon in documentul remisScrisoarea este adresata premierului Ludovic Orban, ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, si presedintelui Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica.Intre altele, asociatiile cer ca, in urmatoarele doua luni, premierul Orban sa anunte data la care vor avea loc alegerile parlamentare si promovarea votului prin corespondenta."Stimate domnule prim-ministru Orban, in numele semnatarilor si in vederea unei organizari eficiente a alegerilor parlamentare,. De asemenea, va solicitam sa folositi impactul public asociat functiei dumneavoastra pentru a promova inscrierea la votul prin corespondenta in randul romanilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate. Daca timpul permite,", potrivit sursei citate.De asemenea, semnatarii fac apel la ministrul Aurescu si AEP pentru o campanie de promovare a votului prin corespondenta, in contextul crizei actuale. Totodata, se arata ca misiunile diplomatice vor trebui sa organizeze in conditii de distantare sociala un numar mare de sectii de vot, costurile fiind semnificative."Stimate domnule ministru de externe Aurescu, fara un sprijin concret din partea Ministerului de Externe si al misiunilor diplomatice, romanii cu resedinta sau domiciliul in strainatate nu vor afla in timp util despre necesitatea inscrierii la vot.. Un procent mic de inscrieri la votul prin corespondenta va afecta negativ misiunile diplomatice. Misiunile diplomatice vor trebui sa organizeze in conditii de distantare sociala un numar mare de sectii de vot.Pe langa problemele legate de securitatea sectiilor si a votului vor trebui respectate normele de distantare sociala si deciziile statelor gazda. Situatia sanitara din momentul votului va determina daca alegatorii se vor putea deplasa in conditii de siguranta la sectii sau nu.Stimate domnule Mituletu-Buica, rugam Autoritatea Electorala Permanenta sa sustina cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe o campanie de promovare a inscrierii la votul prin corespondenta, atat in mediul online, cat si in presa clasica si internationala. Avand in vedere ca disfunctionalitati semnalate de noi la procesul de inscriere la vot dupa alegerile prezidentiale nu sunt inca remediate, va solicitam sa le remediati pana la mijlocul lunii iunie", se mai arata in scrisoare.