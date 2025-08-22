USL explica scrutinul mixt: Vot dublu, colegii evitate, Parlament variabil

Doi dintre reprezentantii USL in Comisia Electorala, Puiu Hasotti de la PNL si Valeriu Zgonea de la PSD, au explicat ce inseamna votul mixt pentru alegerile parlamentare, convenit de aceasta miercuri, care imbina votul uninominal cu cel pe liste, pe model german.

Principalele schimbari aduse de acest sistem constau in faptul ca fiecare alegator va pune stampila pe doua buletine - unul pentru candidatul uninominal, altul pentru lista de partid. In plus, candidatii la parlamentare vor putea sa aleaga - fie candideaza si in colegii, si pe liste, fie aleg doar listele. Alta noutate e aceea ca, intrucat votul mixt presupune compensare, numarul parlamentarilor nu e fix, putand varia in functie de cat a luat fiecare partid.

"Nemtii nu sunt prosti"

Vicepresedintele PNL Puiu Hasotti a spus ca modelul folosit e cel german, cu lista de compensare nationala.

"Sunt niste liste nationale de compensare, fiecare parlamentar putand sa candideze si in liste, si in colegiu, asa cum e si in Germania de 50 de ani si nemtii nu sunt prosti. Exista colegii din care merge castigatorul si exista si o lista de compensare nationala. Pe lista de compensare, proportional, partidele isi trimit oameni in functie de 'resturile' de pe lista de voturi.

Ads

Numarul de voturi se duce pe lista nationala si acolo sunt o serie intreaga de nume de parlamentari. Candidatii pot fi si in colegii, si pe lista uninominala. Asa se va intampla in principiu, partidele isi vor pune oamenii si in colegiu, si pe lista uninominala. E posibil ca, pierzand un colegiu, sa fii pe un loc eligibil pe lista, dar e putin probabil", a spus Hasotti, pentru Ziare.com.

Daca e mixt, nu avem numar fix

Senatorul PSD Valeriu Zgonea a detaliat explicatia, aratand cum se face compensarea pe sistem german.

"Am ramas la votul mixt, nu am avut alta solutie. Inseamna ca trebuie sa facem o simulare foarte buna, sa gasim colegii in fiecare judet. Ele vor fi mai mari decat cele de acum si in varianta in care vom pastra acelasi numar de parlamentari. Daca ne ducem la 300, si atunci vor creste. Acolo vor fi competitori - cine castiga ia mandatul de parlamentar", a spus Zgonea, pentru Ziare.com.

"Noi nu putem sa compensam pe regiuni, ca in Germania, ca nu avem regiuni, asa ca trebuie sa compensam la nivel national. Ce inseamna? Ca exista o lista nationala si alegatorul va da doua voturi - un vot in colegiu si un vot pentru partid, pe lista nationala. In colegiu, cine ia cele mai multe voturi castiga. Pe lista nationala, in Germania, se aduna la partidul tau toate voturile din colegiul unde ai pierdut, la voturile de pe lista si se face o suma de voturi.

Ads

Din suma aia de voturi se scad toate voturile pe care le-ai castigat in colegiile in care ai castigat. Atunci iti ramane suma constanta in asa fel incat procentul pe care l-ai luat in tara, pe votul din colegii, il ai automat pe lista si nu e o problema, chiar cu compensare in plus. De aceea Germania nu are un numar fix de parlamentari, are in jur de 600. 299 se aleg sigur pe vot uninominal pur, restul se aleg pe liste. Intotdeauna compensarea poate sa aduca locuri in plus, nu in minus", a mai precizat Zgonea.

Votezi liste, dar vezi doar 25 de oameni

O alta noutate a acestui tip de scrutin convenit de toate formatiunile politice e aceea ca jumatate dintre parlamentari se aleg pe lista nationala, insa nu-i stii pe toti, intrucat pe buletinul de vot apar doar 25 de oameni.

"Ai posibilitatea, ca partid, sa-l pui pe ala care candideaza pe lista nationala, dar nu e obligatoriu. Oricum nu se vor vedea toti, se vor vedea doar primii 25, va fi partidul si foaia, poti sa pui maxim 2 partide pe foaie, ar trebui sa pui o coloana (daca ii pui pe toti cei aflati pe lista nationala - n.red.)

Ads

Marea smecherie e cum faci legea, trebuie sa faci simularea acelui model aritmetic care sa-ti permita ca ce voteaza omul aia sa fie in Parlament", ne-a mai explicat Zgonea.

Desi exista un acord de principiu, decizia finala va fi luata dupa Paste, in USL.

"O sa discutam marti si miercuri dupa Sarbatori, la partid si USL. Suntem in situatia in care partidele care au umblat prin tara si au zis ca suntem nenorociti, 'sa facem referendum (pentru 300 de parlamentari - n.red)', acum nu mai vor sa-l aplice. Am zis 'hai sa-l facem', nu mai vor.

(....) decizia depinde de reducerea numarului de parlamentari. Nu stim daca se va face pentru ca, pe modelul mixt, nu mai poti sa reduci numarul de parlamentari pentru ca inseamna ca reduci si numarul de locuri de la minoritatile nationale, pe cale de consecinta, in loc de 18 minoritati, vom avea cativa. Nu poti sa ai 18 minoritati cu locuri in Parlament, iar pe maghiari din 30 sa-i faci 5. Primii sunt cateva mii, zeci de mii, iar maghiarii sunt 800 de mii", spune Zgonea.

Ads

Acuzatii pentru PDL - nu vor 300

Valeriu Zgonea a acuzat PDL ca nu a dorit un sistem de vot cu 300 de parlamentari, desi a facut campanie pentru acesta.

"Sulfina Barbu a transmis gresit. Varianta pe care s-a mers a fost urmatoarea - noi am propus votul majoritar intr-un singur tur, ca la primari, conform proiectului pe care l-am avut depus si conform mandatului. Stiam ca toate partidele politice din arcul guvernamental si facem 11 (voturi in comisia electorala, necesare pentru adoptarea propunerii - n.red.). PD-ul a rupt votul (n-au votat toti reprezentantii sai - n.red.), iar UNPR n-a mai vrut sa voteze. Ne-am trezit in situatia in care am platit 20 de milioane de euro degeaba pe referendum. Sulfina a votat cu noi, un senator n-a votat cu noi, Serban Mihailescu si Nicolicea de la UNPR n-au mai vrut sa voteze", a precizat Zgonea.

Ads