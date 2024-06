Votul candidaților la alegerile europarlamentare - datorat inspirației de moment. Din listele buletinelor de vot e greu sa apreciezi cine merită și cine nu, dacă nu ești înrolat politic

.com

S-a terminat și campania pentru locale și europarlamentare, din care s-a văzut numai cea pentru locale, partidele înscrise în cursa electorală fiind preocupate de vendete politice, economice și sociale, pentru a-și susține candidații la fotoliile de primar și de șef al Consiliilor Județene. În cel mai bun caz, pentru europarlamentare, s-au publicat liste cu candidați, propuse de forurile partidelor, pentru avizarea de către BEC a participării lor la ocuparea celor 33 de fotolii europarlamentare, ce revin României. Câteva discursuri palide ale unor europarlamentari în funcție, au fost tot ce au putut organiza partidele pentru candidații lor.

Până acum, participarea la votul pentru europarlamentare era scăzut, pentru că cei care aspirau la poziția aceea, nu aveau habar de oportunitățile care le-ar putea utiliza în folosul țării pe care o reprezintă, nu au avut o expertiză acumulată în economia reală, pentru abordarea de strategii naționale și tactici de realizare, transpuse în proiecte de Directive UE, prin statutul obținut de membru al Parlamentului European. Notorietatea, indiferent de domeniu, era principalul atu în includerea pe listele partidelor, pentru tracțiune, cum spun “profesioniștii”. Și am văzut cu ce rezultate…

Deși cele 33 de posturi nu reprezintă prea mult în componența Parlamentului European- 720 de locuri în sesiunea 2024-2029, cca. 5% alocat României – aceste voturi pot avea însemnătate covârșitoare în formare de majorități pe teme de interes, conform jocului democratic, desfășurat pe reglementările UE.

Și cu toate astea, deși avem 17 ani de când am fost admiși în UE, nici până în prezent nu am fost admiși în Schengen, nu am avansat în trecerea la moneda Euro, cele două drepturi venind la pachet cu calitatea de membru al Uniunii Europene, dar cu etape, în care guvernanții și BNR trebuiau să respecte foile de parcurs, convenite cu executivul UE- Comisia Europeană.

Despre cum au negociat reprezentanții noștri, pentru admiterea în UE, am mai scris, nu o dată. Despre cum ne-am dat sarcini noi, nouă - vezi solicitarea d-nei Monica Macovei pentru instituirea MCV- au râs și bulgarii, nu pe față, dar n-au ezitat să întrebe colegii lor români, dacă știu ce fac. Cât despre trecerea la Euro, pe lângă că partidele perindate la guvernare și-au dat cu stângul în dreptul, permanent, în domeniile care ar fi putut contribui la crearea de venit național, nici Banca Națională nu a avut un interes direct. Dacă ne uităm, la sfârșitul fiecărui an ce sume, ca prime de succes, s-au distribuit conducerii BNR, C.A. și altor entități legate direct de BNR, putem avea o explicație (bineînțeles, subiectivă) de ce nu se dorește trecerea la Euro a economiei românești. Dilema, pe care BNR ar putea s-o explice, ar fi: “care inflație e mai bună, cea în lei sau cea în euro”?…

Despre cele două condiții esențiale pentru calitatea de membru cu drepturi depline al UE, n-am auzit nicio dezbatere de substanță în media sau pe surse, cei care candidează la postul de europarlamentar, probabil nedorind să se angajeze la ceva care, ulterior, le-ar putea fi reproșat și să le pună în pericol continuarea mandatului de 5 ani.

Dacă ne mai uităm la cum am fost tratați în cazul subvențiilor pentru agricultură, la compensațiile cuvenite din cauza conflictului de la granița noastră, când grâul ucrainian care trebuia să tranziteze doar, România, în bună parte, a rămas în țară, generând o bulversare a pieței interne, cu consecințe sanitare greu de estimat (pesticide peste limitele admise de UE, Ucraina nu are obligațiile fitosanitare din UE), putem înțelege, vag, ce-i drept, ce au făcut europarlamentarii din mandatul trecut. Adică, mai nimic. Dintr-un ajutor dat vecinilor ucrainieni, ne-am pricopsit cu o problema cât Casa Poporului. De ce, și care a fost avantajul pentru noi? Foarte interesant ar fi să aflăm și noi cât teren agricol mai este al ucrainienilor, și dacă au fost și alte compensații nepublice, pentru statul român măcar. Polonezii, care au fost mai fermi, au tras partea mai mare din suma alocată drept compensații financiare de la UE, fermierii români rămânând cu sume nesemnificative față de pagubele generate. Și asta nu s-a datorat oficialilor lor guvernamentali, ci europarlamentarilor polonezi care, în tandem cu guvernul lor, au decis cum trebuie tratată problema și ce compensații ar fi de ajuns. Și au avut câștig de cauză, pentru că au fost uniți și fermi. Și nici n-au găsit vreo doamnă, bine intenționată, să propună vreun mecanism de verificare propriu pentru eliberarea banilor. Nu pot face o comparația dintre cele două țări, favorabilă nouă, cu dl. L. Bode, fost ministru de Interne, care, cu o zi înainte de votul miniștrilor JAI, avea o “presimțire” că noi vom intra în Schengen. Și atât. Cine îl mai creditează pe acest domn cu vreun procent de încredere? Poate rudele apropiate…

E frumos să spui - sunt europarlamentar, am avion de cel puțin două ori pe săptămâna la Bruxelles, am terminat cu nesiguranța lunară, în care se zbate peste 80% din populație, dar pentru poporul meu n-am timp să fac ceva, pentru că nu intră în preocupările majorității parlamentare, din care fac și eu parte. Dreptul de veto este un termen hulit, nu ne trebuie așa ceva, noi suntem proeuropeni, nu dorim blocarea bunului mers al programelor europene. Care, dacă nu includ și ceva pentru poporul român… ghinion, votul parlamentarilor români nu schimbă configurația votului Parlamentului, cca 5% din cei 720 membri. Nici până la sfârșitul mandatului, europarlamentarii români n-au învățat ceva din detașarea Croației de codașele UE, noi și Bulgaria, în 2023. Dar să acționezi, cum au făcut croații, îți trebuie înțelepciune, voință, fermitate în decizii, marfă rară printre politicienii noștri, iar europarlamentarii sunt parte din acest grup, listele au girul forurilor decizionale ale partidelor.

Mai mult nu se poate. S-a văzut asta la foștii parlamentari români din UE, care, cu două, trei excepții, au fost umiliți de Austria, fără echivoc. Sigur că și guvernul este direct implicat în urgentarea acceptării în spațiul Schengen, dar, oare europarlamentarii nu au nici o răspundere? - măcar morală, dacă nu politică. Veto-ul, chiar și la probleme mărunte, tot veto rămâne, iar dacă de un an de zile s-ar fi aplicat “in corpore”, blocarea luării deciziilor ce necesitau unanimitate, poate că eram ascultați. De ce nu s-a creat un curent de opinie în PE, ca dacă Regulamentul pentru admiterea în spațiul Schengen nu se respectă din alte motive, decât cele stipulate în el, să fie aplicate sancțiuni financiare majore țării care utilizează dreptul de veto nejustificat și compensații celor nedreptățiți. S-a tot vorbit de pierderile de timp și de bani, provocate de neacceptarea celor două țări în Schengen. Și? ...

S-au încheiat alegerile din 9 iunie și după ce vor fi publicate listele cu aleșii admiși, aceștia se vor grăbi să-și ocupe locurile în fotoliile de la Bruxelles. Nu întrevăd o schimbare de mentalitate a celor propuși, atât timp cât cei care au întocmit și aprobat listele de propuneri, sunt cei care ne spun nouă că nivelul nostru de trai a crescut de 2, 3, 5 ori față de 2007, că noi nu ne dăm seama, dar o ducem mai bine decât când eram singuri, și altele asemenea, de îți vine să-ți iei lumea în cap, dacă ai sta să îi asculți. Nu contest o creștere a veniturilor după 2007, dar au fost depășite mult de inflație, de prețurile la utilități, carburanți, gaze, de măsurile greșite luate în domenii vitale ale economie de diletanți politici, încât e greu să accepți că, plătind mai mult, o duci mai bine. Pentru că pensiile și salariile nu au crescut în același ritm.

E foarte greu să ții un echilibru macroeconomic atât timp cât ai de recuperat indexări datorate inflației, să faci majorări de salarii pentru stabilizarea forței de muncă, și așa plecată, la nivel de 5-6 milioane, peste hotare. Îți trebuie măiestrie macroeconomică, pentru că principiile vaselor comunicante funcționează în economie dacă faci dozajele corespunzătoare, să le menții în echilibru dinamic, aici e știință, experiență și îndrăzneală uneori, ca în orice inițiativă economică.

Vestul Europei cunoaște o creștere a voturilor pentru partide extremiste de dreapta, care, sigur, vor schimba configurația noului Parlament European. Cred că aceste formațiuni au crescut datorită politicilor economice riscante aplicate de partidele tradiționale, social-democrații, popularii europeni sau liberalii, în folosirea migranților pentru activități administrative necesare, unele de utilitate publică, dar prost plătite, pătrunderea masivă a minorităților, din fostele colonii, în zone importante din economie, condiționări religioase acordate, pentru asigurarea unui climat pașnic în comunitățile nou venite.

Toate acestea au turnat gaz pe foc în echilibrul politic occidental, care n-a reușit să frâneze ascensiunea fulminantă a extremei drepte din zilele noastre. Recrudescența a căpătat și efecte distructive, vezi atacul armat asupra premierului Slovaciei și molestarea d-nei Mette Frederiksen-premierul Danemarcei, de către un cetățean polonez (?!).

Iar la noi, fiind conștienți de ce au făcut vesticii, că aducând forță de muncă din Asia și Africa, nu a fost de natură să salveze deficitul de mână de lucru în anumite domenii, noi facem aceiași greșeală, aducând migranți din zone îndepărtate, pentru că pe concetățenii noștri, politicienii vremii i-au anunțat că n-au cum să-i ajute, trimițându-i în șomaj, închizând fabricile și uzinele, care nu toate erau “un morman de fiare vechi”, doar am făcut parte din generația care a făcut acele fabrici, nu numai în țară. Am fost apreciați pentru realizările acelei industrii românești, de parteneri externi din țări dezvoltate, motto-ul acelei perioade fiind că sunt necesare sacrificii, ca după aceea să fie belșug și bunăstare… Și așa a fost. Dar numai pentru unii.

De aceea nu-i pot acuza pe cei mai slab pregătiți, că înclină să asculte de cântecele de lebădă ale extremei drepte. Pentru că înainte, politicieni ipocriți, din partide tradiționale i-au mințit, au făcut promisiuni, de care, apoi, au uitat, și cum se știe, onoarea odată pierdută, greu o mai recuperezi.

Nu am ceva împotriva extremelor de dreapta sau de stânga din eșichierul politic. Dacă am ceva, opinia mea, este incompatibilitatea ideilor promulgate de aceștia cu etapa actuală de evoluție a civilizației. Acest motiv mă face să cred că nivelul de educație scăzut poate bascula o majoritate tradițională, care a devenit din ce în ce mai firavă, datorită decepțiilor și neîmplinirilor generate de lideri politici inconștienți și incompetenți. Și odată ajunși în poziții de decizie, nu mi-e clar ce vor face, căci până în prezent, la noi, partidele extremiste vor numai să dărâme. Să pună ceva în loc sau să construiască de la zero, n-am auzit. Poate și pentru că nu sunt un fan. M-aș bucura, dacă cineva m-ar contrazice, cu argumente.

Pe acest fond, crește extrema dreaptă în țările cu democrații consolidate, promisiunile majorității politicienilor fie populari (creștin-democrați), fie social democrați sau liberali, nu mai au acoperire.

Iar asta, pe fondul exagerărilor inițiativei de trecere la economia verde, de decarbonizare și alte elemente, care produc încălzirea globală, costurile tranziției fiind din ce în ce mai mult transferate contribuabililor, de exemplu creșterea mobilității în traficul aerian după pandemie, a creat o furtună în mintea ecologiștilor, care au cerut reducerea traficului aerian până la rezolvarea poluării avioanelor comerciale, forțând industria aviației să treacă la combustibili eco, la motoare nepoluante, neținând seama de costurile imense, care nu pot fi suportate de industria aeronautică. Și ne mirăm că prețul biletelor de avion s-au dus la ceruri, pe motivul presiunilor făcute de ecologiști. Același tipar a fost folosit și în sectorul energetic, cu certificatele verzi. Cine le-a plătit și cine a beneficiat de pe urma lor?

Dar de China nu se ia nimeni, de India, la fel. Și dacă mai punem și SUA în coș, vedem că numai noi, cei din UE, ne zbatem de ceasul morții, când, de fapt, ponderea poluării masive este la cele trei țări. Nu vreau sa vă stric lectura cu statistici jenante. Sunt convins că și dumneavoastră le cunoașteți.

Felicit candidații aleși în Parlamentul European, pe toți, chiar dacă nu pe toți i-am și votat, e dreptul meu democratic, pentru cel mai important motiv real, că toți mă vor reprezenta pe mine și pe ceilalți compatrioți ai mei, iar dacă îmi vor respecta și drepturile mele de cetățean european, egal cu ceilalți, și vor lupta pentru recunoașterea lor, mă declar mulțumit. O mare responsabilitate își asumă aceștia – să putem circula liber în spațiul Schengen și să trecem la moneda UE - Euro. Și așa, toate prețurile sunt raportate la cursul RON-Euro. Iar inflația din zona Euro nu se compară cu a noastră. O reașezare a grilei financiare de salarii și pensii în raport de statisticile INS, pe coșul lunar de consum, pe salariul tarifar orar minim, ar face ordine, și în rândul cetățenilor, și al entităților economice. Amânarea legii salarizării pentru legislatura viitoare, nu a fost inspirată. Totuși, sunt trei ani de când acesta inițiativă a fost inclusă în PNRR. Aștept rezultatele finale de la locale, sa-mi pot exprima o opinie pertinentă asupra trendului politic perceput de votanții, în număr mare, de data asta.

Sper ca din aceste alegeri din 9 iunie a.c., să răsară oamenii de stat adevărați, care să facă mai mult pentru cetățenii țării din care fac parte, decât cei care și-au încheiat mandatul. Inspirația de care vorbeam, ne poate ridica sau ne poate coborî și mai rău, deci încercarea e una dificilă. Dar strict necesar să fie exprimată prin vot democratic. De noi toți depinde soarta României.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.