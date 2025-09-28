Mobilizare record în diaspora. MAE de la Chișinău raportează aglomerație la secțiile de vot din străinătate FOTO

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 14:07
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au scos în număr mare cetățenii la vot, inclusiv peste hotare. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că „mii de moldoveni” stau la cozi în fața secțiilor din capitale europene, imaginile oficiale surprinzând aglomerație la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg sau Lisabona.

Potrivit instituției, atmosfera este una „de responsabilitate civică și solidaritate”, iar prezența ridicată arată unitatea comunităților de peste hotare. „Fiecare vot contează. Viitorul Republicii Moldova este în mâinile noastre”, a transmis MAE moldovean.

Prezență mai mare decât la prezidențialele din 2024

Până la ora 13:20, la nivel național și în diaspora, se înregistrau peste 800.000 de votanți, dintre care 100.000 în străinătate. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că cei mai activi alegători sunt cei cu vârste între 36 și 45 de ani.

Raportat la gen, femeile reprezintă 53,17% dintre alegători (430.000 persoane), față de 46,83% bărbați (380.000). Prin comparație, la primul tur al prezidențialelor din 2024, la aceeași oră, votaseră 716.887 de persoane.

Secțiile din Europa și Asia sunt deschise, urmând ca în orele următoare să înceapă procesul electoral și în Statele Unite și Canada.

Cozi la Bruxelles, Moscova și Villeneuve-Saint-Georges

Autoritățile semnalează aglomerații la mai multe puncte de votare: Bruxelles, București, Moscova, Veneția sau Villeneuve-Saint-Georges, lângă Paris.

Inspectoratul General al Poliției a fost sesizat despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă către Belarus, o practică interzisă de legislația electorală. Potrivit IPN, la Sankt-Petersburg ar fi fost pus la dispoziție un autocar care a dus alegători spre Moscova, unde funcționează doar două secții de vot.

Imagini publicate pe rețele de socializare arată mai multe autobuze parcate lângă Ambasada Republicii Moldova din capitala rusă. Printre votanți s-au aflat și persoane cu pancarte cu chipul bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în august la închisoare.

Situații similare au fost raportate și anul trecut, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Atunci, presa belorusă BelTA nota că moldovenii din Rusia au fost transportați gratuit la Minsk, cu autocare și chiar curse aeriene.

Și acum, autoritățile de la Chișinău spun că verifică posibile implicări în transportul organizat și dau asigurări că astfel de practici vor fi investigate.

