"N-am mai văzut așa ceva în viața mea" Aroganța care l-a costat partida pe jucătorul spaniol în cel mai disputat meci de la Wimbledon VIDEO

Wimbledon a fost scena unui alt meci extrem de echilibrat, decis în super tiebreak-ul setului al cincilea.

Danezul Holger Rune, elevul lui Patrick Mouratoglou, a avut un meci extrem de dificil împotriva spaniolului Alejandro Davidovich Fokina.

Însă Rune a primit o mână de ajutor din partea lui Fokina. Ce s-a întâmplat mai exact? La 8-8 în super tie break, spaniolul a încercat să îl surprindă pe Rune cu așa-zisul serviciu pe sub mână, când mingea nu mai e aruncată în aer.

Rune a fost însă pe fază, și-a adjudecat punctul și imediat a închis meciul, scor final 6-3, 3-4, 4-6, 6-4, 7-6 (8).

Decizia lui Fokina i-a surprins pe comentatori: "Am văzut unele decizii în viața mea, dar n-am văzut așa ceva, un serviciu pe sub mână la 8-8".

"Nu pot explica ce mi-a trecut prin minte acolo în acel moment, pentru că multe lucruri îți trec prin minte, toată lumea strigă și ești nervos", a declarat Davidovich Fokina reporterilor.

"Nu vă pot explica ce a fost în capul meu", a mai declarat el.

8-8 in the tiebreaker.

Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz