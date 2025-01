Cine este înaltul oficial american care ne-a scăpat de vize. Este fiul unei românce a cărei familii a fugit din țară din calea naziștilor

Alejandro Mayorkas, secretarul pentru Securitate Internă al SUA, este cunoscut pentru rolul său esențial în includerea României în Programul Visa Waiver, dar și pentru conexiunile personale profunde cu această țară. Crescut într-o familie în care limba română era vorbită zilnic de mama sa, Janine, Mayorkas își amintește cu emoție de întâlnirile sale cu oficialii români și de legătura specială pe care o are cu România.

"Am primit de la Andrei (n.r. - Andrei Muraru) și pe atunci ministrul de Externe al României, cel mai frumos cadou pe care l-am primit în cei 22 de ani de administrație. Am primit o copie a certificatului de naștere al bunicului meu din orașul în care s-a născut. Am înrămat-o și i-am dăruit-o fratelui meu mai mic care a avut o relație unică și specială cu bunicul nostru", a povestit Alejandro Mayorkas despre momentul special oferit de oficialii români.

O moștenire familială marcată de exil

Născut pe 24 noiembrie 1959, în Havana, Cuba, Alejandro Mayorkas provine dintr-o familie care a experimentat greutățile exilului. Mama sa, o evreică originară din România, a fugit din țară în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, refugiindu-se mai întâi în Cuba și ulterior în Statele Unite, arată Antena 3 CNN.

Ads

"Mama mea și familia ei au fugit din România din cauza regimului nazist, iar acest lucru m-a învățat să apreciez în mod profund libertatea și democrația pe care le trăim astăzi. Mândria pe care o simțim cu toții față de aceste valori este ceea ce ne motivează să continuăm să luptăm pentru protejarea lor", a declarat Mayorkas într-un interviu acordat emisiunii "Face the Nation" de la CBS News.

Cadoul care simbolizează rădăcinile românești

Într-un discurs susținut pe 1 decembrie, Alejandro Mayorkas a vorbit despre un moment emoționant: primirea unei copii a certificatului de naștere al bunicului său, născut în România. Acest dar, oferit de Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, și de fostul ministru de Externe, l-a impresionat profund.

"A fost o întâlnire foarte importantă pe care ambasadorul și cu mine am avut-o cu ministrul de Externe de atunci pentru că, într-adevăr, discutam pentru prima dată în persoană despre importanța obținerii aderării României la Programul Visa Waiver, un lucru la care noi toți suntem foarte, foarte dedicați. Acea întâlnire, și am să vă las cu acest gând, acea întâlnire a avut un moment foarte, foarte dificil. Și asta pentru că ministrul de Externe m-a întrebat dacă am crescut într-o casă în care se vorbea româna. Și, într-adevăr, am crescut așa. Mama mea vorbea cu tatăl ei și cu mama ei în limba română, limba lor maternă. Și m-a întrebat, din păcate, dacă vorbesc vreun pic româna. Și am simțit că nu-l cunosc suficient de bine pentru a împărtăși cuvintele pe care le-am învățat, pentru că erau cuvintele pe care le auzeam cel mai des de la mama mea, Janine. Și vă las cu aceste cuvinte ca un simbol al prieteniei și al parteneriatului și al unui viitor mai bun pentru noi toți. Te iubesc", a spus Mayorkas.

Ads

O carieră dedicată securității și imigrației

Alejandro Mayorkas a avut o carieră remarcabilă, devenind un expert în domeniul securității interne și imigrației.

Înainte de a fi numit șeful Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) în 2021, a ocupat funcții de conducere în cadrul Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale Statelor Unite (USCIS) și a fost Secretar Adjunct al DHS în perioada administrației Obama.

Sub conducerea sa, anunțul privind includerea României în Programul Visa Waiver a fost un moment istoric care reflectă angajamentul său față de promovarea mobilității internaționale și întărirea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și România.

Ads