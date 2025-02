Mașina cu care era transportat președintele Serbiei a rămas fără o roată, în timp ce se deplasa cu viteză pe șosea. Momentul a fost filmat VIDEO

Mașina în care se afla președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a pierdut o roată în timp ce se îndrepta spre Mokrin, potrivit ziarului rus Pravda.

Incidentul s-a produs când autoturismul a trecut peste o denivelare pe drum.

Autoritățile de anchetă au început cercetările pentru a stabili cauza acestui accident și pentru a verifica dacă nu a fost vorba despre o tentativă de atentat.

În ciuda incidentului, Vucic nu a fost rănit.

Evenimentul a fost surprins de camerele de bord ale vehiculelor care îl însoțeau pe președintele Serbiei.

🇷🇸 An accident occurred when a tire fell off the vehicle carrying the President of Serbia, Aleksandar Vučić.

No injuries were reported, and the president was seen exiting the vehicle unharmed. pic.twitter.com/HhoeiI58Sz