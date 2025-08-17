Violențe din Serbia au ajuns la un nou nivel. Președintele Vucic amenință cu un „răspuns puternic” împotriva protestatarilor, după ce peste 130 de polițiști au ajuns răniți în spital

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat un „răspuns puternic” împotriva protestatarilor anticorupție, după cinci nopți de violențe în mai multe orașe ale Serbiei. Confruntările, soldate cu peste 130 de polițiști răniți și zeci de civili spitalizați, au izbucnit pe fondul unei mișcări populare care cere anchete transparente și alegeri anticipate, dar pe care liderul de la Belgrad o califică drept un complot străin.

Violențe au izbucnit la Belgrad și în alte orașe în timpul a cinci zile de manifestații, protestatarii lansând pietre și dispozitive pirotehnice spre forțele de ordine, care au replicat cu grenade și gaze lacrimogene.

Peste 130 de polițiști au fost până acum răniți și zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat duminică președintele naționalist Aleksandar Vucic în timpul unei conferințe de presă la Belgrad.

Sâmbătă, ciocniri au avut loc la Belgrad, Novi Sad și Valjevo, unde un mic grup de indivizi mascați a atacat și incendiat sediile, goale la acea oră, ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

'Veți vedea totală determinare a statului sâr­b. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziția noastră pentru a restabili legea, ordinea și pacea', a declarat președintele Vucic. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti 'cadrul legal și formal' al răspunsului său.

'Va fi ceva foarte diferit de ceea ce ați văzut până acum', a declarat el, subliniind că proclamarea stării de urgență nu este luată în calcul. Vucic i-a comparat pe protestatari cu 'teroriști', termen pe care el l-a folosit adesea de la declanșarea în 2024 a mișcării anticorupție.

Manifestațiile sunt regulate în această țară din Balcani după prăbușirea în noiembrie 2024 a unei părți din plafonul din beton al gării din Novi Sad. Tragedia, care a făcut 16 morți, a fost rapid imputată corupției de către manifestanți. Revendicările manifestanților, care cer o anchetă transparentă, s-au extins între timp, ei cerând alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic respinge apelurile pentru alegeri anticipate, denunțând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.

