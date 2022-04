Dictatorul Lukașenko a fost lovit în față cu o crosă. Cine a reușit să se apropie de prietenul lui Putin VIDEO

Aleksander Lukașenko (67 de ani), controversatul președinte din Belarus, e protagonistul unei scene care s-a viralizat pe rețelele sociale, în urma unei lovituri neașteptate primite la un meci de hochei pe gheață.

Un împătimit al hocheiului, Lukașenko a luat parte la Minsk la un meci demonstrativ, care nu s-a încheiat bine pentru președintele-dictator, unul dintre cei înverșunați aliați ai lui Vladimir Putin.

Astfel, după cum se poate vedea, Lukașenko (purtător al tricoului cu numărul 01) a fost lovit la un moment dat de un adversar cu crosa, necesitând îngrijiri medicale în zona bărbiei.

🏒 Lukashenko has played hockey today and was hit with a stick in his face.

The press service of the self-proclaimed President of Belarus says that this happened by chance, but we would not mind if not. pic.twitter.com/vc1tDmJGSs