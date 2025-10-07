Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, cere război împotriva Republicii Moldova. "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"

Alexandr Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu și victimizat pe Simion FOTO X/@TextTechnician

Aleksandr Dughin, ideologul considerat „creierul lui Putin”, avertizează că forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon, sunt „neputincioase” în fața partidului pro-european PAS.

Într-un interviu pentru Multipolar Press, Dughin susține că menținerea influenței Rusiei în spațiul ex-sovietic necesită o politică „decisivă și proactivă” și amenință cu războiul dacă nu se realizează schimbări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Kazahstan.

Comentariile vin după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Comisia Electorală Centrală a Moldovei. Dughin, aflat pe lista persoanelor interzise în UE, promovează și idei pro-rusești și naționaliste, lăudând candidați pro-ruși precum Călin Georgescu și George Simion, arată Digi24.ro

Dughin susține că pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic este nevoie „de o politică decisivă”, „proactivă”.

„Următorul pas este războiul”, amenință el, "dacă statele astea, ex-sovietice, nu vor război trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale".

„În Moldova, sunt neputincioși împotriva (PAS). (...) Partidul lui Șor, partidul lui Dodon, comuniștii – toți sunt diferiți, lipsiți de o platformă comună. Bunul-simț este prezent, dar este insuficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedați de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova - nu pro-ruse, ci pro-moldovenești, non-Soros, forțe suverane. Voronin era așa. (...)”, a spus Dughin într-un interviu pentru publicația www.multipolarpress.com.

„Este nevoie de o ideologie, de o politică decisivă, proactivă în spațiul post-sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vreți război? Atunci sunt necesare transformări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan. Altfel, războiul este inevitabil”, a amenințat el.

Susținător al suveraniștilor din România

Dughin promovează principalele teme ale propagandei Kremlinului despre România pe care o descrie ca pe un stat obedient, de mâna a doua, tratat cu dispreț de un Occident decăzut moral care desconsideră valorile morale creștine.

Aleksandr Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus, cu discurs legionar, din turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scrutin anulat. Imediat după anunțul victoriei din primul tur prezidențial, Dughin a spus despre Georgescu că este un „patriot” și un „român adevărat”.

Dughin l-a victimizat și pe George Simion, candidatul pro-rus al partidului extremist AUR, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025. „Simion a câștigat în România. Globaliștii fie îl omoară, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor”, a scris Dughin a doua zi după primul tur prezidențial din primăvara anului curent pe contul X atribuit lui Dughin.

