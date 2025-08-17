Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 07:47
665 citiri
Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”
Alexander Dughin FOTO X/@TextTechnician

În 2017, când Donald Trump exercita primul mandat de președinte al SUA, ideologul lui Vladimir Putin, Aleksandr Dughin, a acordat un interviu pentru o televiziune de știri din România. Omul de încredere al președintelui rus vorbea la acea vreme despre planul Moscovei cu privire la Europa.

În urmă cu opt ani, filozoful rus a venit la București pentru a lansa cartea „Destin Eurasianist”, la Universitatea Populară „Ioan Dalles”, aflată în subordinea Primăriei Capitalei, condusă la acea vreme de către Gabriela Firea. Dughin a intrat fără probleme în România și chiar a acordat un interviu exclusiv pentru Digi 24, în cadrul emisiunii lui Cosmin Prelipceanu. La acea vreme, ideologul vorbea despre inițiativa rusă privind „noul sistem de apărare colectivă”, alternativă la NATO.

„Viziunea noastră eurasianistă nu este doar rezistența în fața NATO, ci propune și un nou sistem de apărare colectivă, de securitate colectivă. De exemplu, președintele nostru, domnul Putin, propune un sistem continental de securitate, nu unul atlantist îndreptat împotriva eurasianismului, ci crearea unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok”, declara Dughin, pentru sursa citată.

Planul Rusiei pentru Europa

Filozoful susținea ideea potrivit căreia europenii trebuie să se „elibereze” atât de americani, cât și de ruși.

„În emisfera de nord, polul american – iar Trump sprijină o astfel de idee -, polul european și polul rus. În această viziune, Europa ar putea fi liberă, nu doar de noi (n.r. – ruși), ci și de americani.

Dacă Europa se va elibera de noi, dar și de americani, Europa își poate alege strategiile, obiectivele, interesele mult mai ușor. Iar noi ne-am transforma imediat dintr-o potențială amenințare pentru securitatea europeană într-un contributor important la această securitate”, explica ideologul regimului de la Moscova.

Dughin, ostil NATO

Scriitorul era deranjat de existența NATO.

„NATO este o entitate rudimentară, o continuare a bipolarității. Cred că NATO ar trebui distrusă și să înceteze să mai existe într-o lume multipolară”, era de părere filozoful.

Viziunea lui Dughin față de România

România este văzută în Rusia drept „o punte între Vest și Est”. Dughin se angaja că Moscova nu are în plan să atace militar țara noastră.

„Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană și puternică, de o Românie independentă, o Românie a românilor”, preciza Dughin.

În privința Ucrainei, ostilitățile sunt puternice, în cazul scriitorului de la Moscova. În 2022, Daria Dughina, fiica filozofului Aleksandr Dughin, a fost ucisă la vârsta de 30 de ani, în cadrul unui atac terorist, ce ar fi fost dirijat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Pe mașina în care se afla Daria a fost montată o bombă.

Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
Președintele rus Vladimir Putin a spus despre vizita sa în Alaska, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, că a fost oportună și utilă. Putin a avut o întâlnire cu...
Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
Vladimir Putin a cerut retragerea Ucrainei din regiunea estică Donețk ca o condiție pentru încheierea războiului, dar i-a spus lui Donald Trump că ar putea îngheța restul liniei frontului...
#aleksandr dughin, #Vladimir Putin, #Rusia , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Reactie dura dupa decizia ca soldatii americani sa-i puna covorul rosu lui Putin: "Cel care a luat-o trebuie sa suporte consecintele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”
  2. Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
  3. Nicușor Dan participă astăzi la o întâlnire crucială a aliaților Ucrainei. La ce oră vor avea discuțiile
  4. Cum sunt antrenați soldații ucraineni de militari britanici care nu au văzut un război adevărat. Surprinzător, funcționează: "Beneficiul pentru noi este uriaș"
  5. Bătălia pentru o regiune foarte bogată a lumii a început: Putin se pregătește de o luptă cu NATO VIDEO
  6. Probleme pe șantierele României. Câți kilometri de autostradă ar putea fi gata în 2025. CNAIR a făcut ajustarea, în context de austeritate
  7. Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal
  8. Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare
  9. Explozie puternică la o uzină militară din Rusia. 11 persoane au murit și 130 au fost rănite VIDEO
  10. Deturnarea fondurilor de război. Cum ajung donațiile pentru front să finanțeze vacanțe, automobile de lux și manichiuri în Rusia