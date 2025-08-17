Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”

În 2017, când Donald Trump exercita primul mandat de președinte al SUA, ideologul lui Vladimir Putin, Aleksandr Dughin, a acordat un interviu pentru o televiziune de știri din România. Omul de încredere al președintelui rus vorbea la acea vreme despre planul Moscovei cu privire la Europa.

În urmă cu opt ani, filozoful rus a venit la București pentru a lansa cartea „Destin Eurasianist”, la Universitatea Populară „Ioan Dalles”, aflată în subordinea Primăriei Capitalei, condusă la acea vreme de către Gabriela Firea. Dughin a intrat fără probleme în România și chiar a acordat un interviu exclusiv pentru Digi 24, în cadrul emisiunii lui Cosmin Prelipceanu. La acea vreme, ideologul vorbea despre inițiativa rusă privind „noul sistem de apărare colectivă”, alternativă la NATO.

„Viziunea noastră eurasianistă nu este doar rezistența în fața NATO, ci propune și un nou sistem de apărare colectivă, de securitate colectivă. De exemplu, președintele nostru, domnul Putin, propune un sistem continental de securitate, nu unul atlantist îndreptat împotriva eurasianismului, ci crearea unei Europe mari de la Lisabona la Vladivostok”, declara Dughin, pentru sursa citată.

Planul Rusiei pentru Europa

Filozoful susținea ideea potrivit căreia europenii trebuie să se „elibereze” atât de americani, cât și de ruși.

„În emisfera de nord, polul american – iar Trump sprijină o astfel de idee -, polul european și polul rus. În această viziune, Europa ar putea fi liberă, nu doar de noi (n.r. – ruși), ci și de americani.

Dacă Europa se va elibera de noi, dar și de americani, Europa își poate alege strategiile, obiectivele, interesele mult mai ușor. Iar noi ne-am transforma imediat dintr-o potențială amenințare pentru securitatea europeană într-un contributor important la această securitate”, explica ideologul regimului de la Moscova.

Dughin, ostil NATO

Scriitorul era deranjat de existența NATO.

„NATO este o entitate rudimentară, o continuare a bipolarității. Cred că NATO ar trebui distrusă și să înceteze să mai existe într-o lume multipolară”, era de părere filozoful.

Viziunea lui Dughin față de România

România este văzută în Rusia drept „o punte între Vest și Est”. Dughin se angaja că Moscova nu are în plan să atace militar țara noastră.

„Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană și puternică, de o Românie independentă, o Românie a românilor”, preciza Dughin.

În privința Ucrainei, ostilitățile sunt puternice, în cazul scriitorului de la Moscova. În 2022, Daria Dughina, fiica filozofului Aleksandr Dughin, a fost ucisă la vârsta de 30 de ani, în cadrul unui atac terorist, ce ar fi fost dirijat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Pe mașina în care se afla Daria a fost montată o bombă.

