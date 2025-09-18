Lukașenko dezvăluie de ce un opozant eliberat din închisoare a refuzat să plece din țară. „Va muri în curând” FOTO

Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a afirmat joi, 18 septembrie, că opozantul Mikola Statkevici, eliberat din închisoare săptămâna trecută după negocieri cu Washingtonul, a refuzat să părăsească țara și a sugerat că acesta se află din nou în spatele gratiilor, relatează AFP.

Potrivit lui Lukașenko, Mikola Statkevici, în vârstă de 69 de ani, care a petrecut mulți ani în detenție, este „un om deja la capătul puterilor” și „va muri în curând”.

„Dumnezeu să te ferească să mori în închisoare. La ce ar servi?”, a adăugat el.

Statkevici, critic de lungă durată al lui Lukașenko, a fost unul dintre cei 52 de deținuți politici eliberați la 11 septembrie de Belarus, în cadrul unei aparente îmbunătățiri a relațiilor dintre această țară aliată Moscovei și Statele Unite.

Potrivit lui Lukașenko, opozantul a fost dus în zona neutră de la granița dintre Belarus și Lituania, pe care a refuzat să o treacă, chiar dacă asta însemna să riște să se întoarcă la închisoare. „Băieții l-au întrebat: „Vrei să rămâi în Belarus, vei merge la închisoare”. (El a răspuns:) „Voi merge la închisoare” (...). L-au dus în Belarus”, a explicat Aleksandr Lukașenko în cadrul unei reuniuni, din care au fost difuzate fragmente pe rețelele sociale.

Mikalai Statkevich has spent years in prison for his peaceful struggle for a free Belarus. Three times jailed, he never gave up. This week, he refused deportation, choosing his country over safety. Now he's likely back behind bars. This is courage. Freedom for Mikalai! pic.twitter.com/QEvb9aCLv7 — Freedom postcards | Volnyja pashtouki (@v_pashtouki) September 13, 2025

El nu a spus însă clar dacă Statkevici s-a întors la închisoare.

Săptămâna trecută, soția opozantului, Marina Adamovici, a declarat pentru AFP că nu are vești de la soțul ei de când s-a întors pe teritoriul belarus. Ea a spus că nu este surprinsă de decizia lui de a refuza ceea ce ar fi fost un exil forțat. Din 1999, Statkevici a petrecut în total peste 12 ani în spatele gratiilor în Belarus. Ultima sa arestare a avut loc în mai 2020.

Condamnat ulterior la 14 ani de închisoare, el a fost deținut în secret timp de peste doi ani și jumătate.

Zeci de mii de belaruși au protestat în 2020 și 2021 față de realegerea, considerată frauduloasă, a lui Aleksandr Lukașenko, care este la putere de peste trei decenii în această țară din Europa de Est. Protestele au fost apoi înăbușite de represiunea poliției și au fost sute de condamnări la pedepse grele cu închisoarea.

