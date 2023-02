Aleksandr Lukașenko, escortat de o capră la plecarea dintr-o țară africană, aliată a Rusiei VIDEO

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin, a făcut o vizită oficială de trei zile în Zimbabwe.

La plecare, Lukașenko a avut parte de o ceremonie fastuoasă pe aeroport, potrivit unui video făcut public de serviciul său de presă.

El a fost întâmpinat de Garda de Onoare a țării africane și de o capră adusă de militari. Coarnele, copitele și coada animalului au fost vopsite în roșu, pe spate fiindu-i pusă o pătură verde cu simbolurile forțelor armate ale țării.

#Belarus #Zimbabwe

Lukashenko was seen off at the Zimbabwe airport with a guard of honour, dances and a goat in a blanket. pic.twitter.com/IYuDR7OuSG