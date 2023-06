Credința lui Lukaşenko, după rebeliunea Wagner: „Dacă Rusia se prăbuşeşte, vom rămâne sub dărâmături, vom muri toţi”

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko s-a lăudat marţi, 27 iunie, cu rolul important pe care l-ar fi jucat în reprimarea rebeliunii grupării paramilitare ruse Wagner împotriva Kremlinului, şi vorbeşte despre acordul dintre Moscova, Minsk şi Wagner, învăluit în mister, relatează CNN.

El nu a oferit multe detalii despre medirea între Wagner şi Kremlin, în urma căreia şeful Wagner Evgheni Prigojin şi-a întors combatanţii din marş către Moscova, afirmând că vrea să evite vărsarea de sânge rus.

BREAKING: Aleksandr Lukashenko, President of Belarus, speaks at a news conference about Wagner Group's 24-hour mutiny in Russia.

