Cel mai apropiat aliat al lui Putin vrea un acord cu SUA și așteaptă propunerile lui Donald Trump

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:06
311 citiri
Vladimir Putin și Aleksandr Lukaşenko FOTO X

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, surprinde din nou printr-o schimbare de ton față de Occident. Liderul autoritar de la Minsk a transmis că este pregătit să întărească relațiile cu Statele Unite, dar doar „în condițiile care servesc intereselor Belarusului”.

Declarația vine în contextul unei apropieri neobișnuite între administrația Trump și regimul belarus, după ani de izolare diplomatică. Totodată, Lukașenko l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că ar fi „principalul obstacol” în calea păcii din Ucraina, sugerând că atât Rusia, cât și Washingtonul ar fi dispuse să negocieze un acord pentru încetarea războiului.

„Vom aștepta marile lor propuneri, un acord important, așa cum le place lor să spună. Adoră aceste acorduri importante”, a declarat Lukașenko la o reuniune guvernamentală privind relațiile dintre SUA și Belarus, potrivit agenției de știri de stat Belta, citată de Antena 3 CNN.

Vrea încheierea războiului din Ucraina

Aleksandr Lukașenko și-a exprimat disponibilitatea de a participa la eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Dar interesele noastre trebuie luate în considerare și ele", a adăugat Lukașenko.

În septembrie, SUA au contribuit la negocierea eliberării a 52 de prizonieri politici de diferite naționalități deținuți în Belarus, în timp ce Washingtonul a fost de acord să ridice sancțiunile asupra companiei aeriene de stat belaruse, Belavia.

Emisarul lui Trump, Keith Kellogg, a dezvăluit ulterior că scopul dialogului reînnoit cu Belarus este de a „asigura linii de comunicare”.

"Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război", a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.

"Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni că nu sunt capabili să ajungă la acorduri, dar am primit multe informaţii în ultimele zile că nu la SUA, care îşi doresc progrese în această chestiune, nici la Rusia, care este gata să negocieze, nici șa liderii europeni, ci problema este la Zelenski", a susţinut el, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă.

Lukaşenko, care deja i-a cerut omologului său ucrainean să negocieze urgent cu Rusia dacă nu vrea să piardă ţara, şi-a reiterat avertismentul.

#Aleksandr Lukasenko, #Belorus, #acord SUA, #razboi Ucraina, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
