Dictatorul Belarusului își ridică o fortăreață de lux lângă stațiunea rusă Soci. Complexul se întinde pe 10 hectare și costă peste 130 de milioane de euro VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 09:14
Lucrările la complex avansează rapid FOTO Reteaua X

Aleksandr Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului, își ridică o adevărată fortăreață de lux lângă stațiunea rusă Soci, potrivit unei anchete realizate de Centrul de Investigații din Belarus (BIC). Complexul, estimat la peste 130 de milioane de dolari și dotat cu sisteme de securitate de nivel militar, ar fi finanțat printr-o rețea de apropiați ai dictatorului, implicați în afaceri netransparente cu regimul de la Minsk.

Complexul întins pe 10 hectare a fost vizitat de anchetatorii independenți în iulie și din nou în octombrie. Aceștia au putut, astfel, să constate că lucrările avansează rapid, ieșind în evidență grija pentru elementele de securitate, arată Antena 3 CNN.

Conform documentelor oficiale, imensul șantier este destinat unui hotel de lux, dar BIC susține că această explicație nu corespunde cu sistemele elaborate de securitate, care indică faptul că nu este vorba despre o dezvoltare comercială standard.

Securitate sporită în perimetrul complexului

Documentele văzute de BIC dezvăluie că locația va fi înconjurată de un gard rezistent la impact, cu înălțimea de 2,5 metri. În plus, perimetrul va fi monitorizat de șase posturi de pază, fiecare cu depozite de arme, în timp ce sistemele de securitate vor dispune de senzori de detectare a radiațiilor, aparate cu raze X, camere termice și apărare anti-drone.

Este vorba despre patru clădiri principale va avea propria cameră de pază cu propriul depozit de arme, iar intrarea va fi controlată printr-o „poartă anti-impact de mai multe tone, concepută pentru a opri chiar și un camion care merge în viteză.

Facilitățile planificate par la fel de luxoase pe cât este de strictă securitatea. Cea mai mare dintre cele patru clădiri – care acoperă aproximativ suprafața unei jumătăți de teren de fotbal – va include o sală de banchete, un hol cu tavane înalte de 7 metri și o piscină subterană, împreună cu saune și camere de masaj.

Fiecare dintre cele trei vile mai mici, care sunt aproape finalizate, va avea propria piscină privată, saună, patru dormitoare și o sală de mese. Un complex hotelier și de restaurante separat, de 1.000 de metri pătrați, este destinat oaspeților proprietarului complexului.

Complexul este evaluat la peste 130 milioane de dolari

Complexul, evaluat de auditori independenți la 131 de milioane de dolari, a fost vândut unei firme rusești puțin cunoscute Kompleks-Invest pentru 6,4 milioane de dolari, a mai dezvăluit BIC.

O serie de documente financiare urmărite de BIC și partenerii săi în anchetă a condus la persoane asociate cu regimul de la Minsk. Până în 2024, proprietatea asupra Kompleks-Invest fusese preluată de un fost oficial din aparatul de securitate al lui Lukașenko.

