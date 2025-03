Preşedintele belarus se oferă să găzduiască negocierile de pace în Războiul din Ucraina. „Spuneţi-i lui Trump că-l aştept aici împreună cu Putin şi Zelenski” FOTO/VIDEO

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko propune să găzduiască la Minsk negocieri de pace în Războiul din Ucraina, lansându-le invitaţii omologilor săi american Donald Trump, rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu publicat miercuri, 5 martie, relatează France 24.

Lukaşenko spune că-i așteaptă pe cei trei lideri la Minsk. Belarus a găzduit și discuțiile ruso-ucrainene de la începutul războiului, acum trei ani.

”Spuneţi-i lui Trump că-l aştept aici împreună cu Putin şi Zelenski”, declară el în acest interviu video acordat bloggerului american Mario Nawfal.

