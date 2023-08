Lukașenko a dezvăluit ce i-a zis Putin înainte să invadeze Ucraina. Președintele din Belarus susține că nu știa că va porni un război VIDEO

Aleksandr Lukașenko a declarat într-un interviu că n-a știut că Vladimir Putin va invada Ucraina.

El a adăugat că președintele Rusiei l-a rugat să-i apere spatele.

Lukașenko mai spune că Putin nu împinge Belarusul să intre în război.

„Nu am avut nicio discuție (cu Putin, n.red.) înainte de începutul acțiunii militare. Vă jur că nu a fost nicio discuție că Rusia va întreprinde o acțiune militară împotriva Ucrainei. Țin minte că înainte cu câteva zile ne-am întâlnit la reședința sa de la țară, unde mi-a spus așa - și e prima oară când spun asta public:

"Sașa, dacă se va întâmpla ceva, noi suntem aliați..." Desigur că suntem aliați, toată lumea știe acordurile încheiate între noi, i-am spus. Dacă cineva atacă Rusia, atunci mergem la război și invers. Apoi Putin a zis: "Dacă se întâmplă ceva..." Ce să se întâmple? - l-am întrebat eu. "Ei bine, orice se poate întâmpla...dar dacă se întâmplă, îmi aperi, te rog, spatele?" Rusia poate face față oricui, dar noi nu vom permite ca rușii să fie atacați pe la spate. La asta se referea atunci când m-a rugat să-i acopăr spatele. Cel mai probabil, se temea că va fi înjunghiat pe la spate de Occident”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

