Lumea întreagă îi cere lui Putin să-l elibereze pe Aleksei Navalnîi: ”Adevărul nu poate fi înăbușit”

Statele Unite au ”condamnat ferm” pedeapsa de 19 ani de închisoare impusă vineri, 4 august, opozantului rus Aleksei Navalnîi, a declarat şeful diplomaţiei Antony Blinken, asigurând că Kremlinul nu poate ”înăbuşi adevărul”, relatează France Presse.

”Navalnîi ar trebui eliberat”, a adăugat secretarul de stat într-un mesaj pe Twitter, redenumit ”X”.

The United States strongly condemns Russia’s conviction of opposition leader Aleksey Navalny on politically motivated charges. The Kremlin cannot silence the truth. Navalny should be released.