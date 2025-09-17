Văduva lui Aleksei Navalniî anunță că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit. Opozantul lui Putin a murit într-o închisoare din Rusia VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:15
Văduva lui Aleksei Navalniî anunță că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit. Opozantul lui Putin a murit într-o închisoare din Rusia VIDEO
Opozantul rus Aleksei Navalnîi Foto: Captură video/X/@yulia_navalnaya

Soția lui Aleksei Navalnîi a anunțat că testele de laborator făcute în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a murit la vârsta de 47 de ani, pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul Polar Arctic.

Iulia Navalnaia a acuzat în repetate rânduri că Rusia l-a ucis pe soțul ei, dar Kremlinul respinge această acuzație ca fiind absurdă.

Navalnaia a anunțat într-un videoclip pe X că materialul biologic provenit de la Aleksei a fost scos ilegal din țară în anul 2024 și că două laboratoare au examinat materialul, scrie Reuters.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a afirmat Iulia Navalnaia.

De asemenea, ea a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor despre ceea ce ea a numit „adevărul incomod”. Navalnaia nu a spus ce otravă au descoperit laboratoarele.

În 2024, Iulia a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, conform cărora soțul ei ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Potrivit AP și Wall Street Journal, agențiile de informații din SUA au stabilit că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a ordonat uciderea principalului său opozant Aleksei Navalnîi.

