Apropiații lui Alexei Navalnîi a anunțat marți, 14 iunie, că opozantul rus a fost transferat din colonia penitenciară în care se afla într-o locaţie necunoscută, relatează Reuters.

”Unde se află acum Alexei şi în ce colonie este transportat nu ştim”, a declarat Leonid Volkov, într-o postare de Telegram.

Potrivit jurnalistei de investigații Maria Pevchikh, care face parte din echipa lui Navalnîi, avocatului care a vrut să îl viziteze marți la i s-a spus că ”nu există un asemenea condamnat” în penitenciar.

