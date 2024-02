Aleksei Navalnîi a murit în detenție. Kremlinul confirmă: ”Măsurile de resuscitare nu au dat rezultate”. Cauza probabilă a decesului

Aleksei Navalnîi a murit în închisoare vineri, 16 februarie, a anunțat departamentul Serviciului Federal Penitenciar pentru Districtul Autonom Yamal-Neneț.

Acesta s-a simțit rău după o plimbare și și-a pierdut cunoștința, iar medicii au constatat decesul, se arată în comunicatul oficial trimis pe un canal de Telegram.

„Au fost efectuate toate măsurile de resuscitare necesare, dar cestea nu au dat rezultate pozitive“, se arată în mesaj.

În 25 decembrie, purtătorul de cuvânt al politicianului rus e opoziție transmitea că Navalnîi a fost mutat într-o colonie penală, într-o regiune arctică din nordul Rusiei, după ce susținătorii săi pierduseră legătura cu el timp de mai bine de două săptămâni.

Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat informația. Fiind întrebat despre cauza concretă a morții, Peskov a declarat că nu știe încă.

⚡️Peskov indirectly confirms the death of the Russian opposition leader Alexey Navalny in prison. pic.twitter.com/Ebk4RszGlI

Anton Gerashchenko, consilier din cadrul Ministerului de Interne din Ucraina, a scris pe Twitter că ”Putin ucide și va continua să ucidă pe oricine dorește”.

"On 16.02.2024 in the correctional colony number 3, convict Navalny A.A. has felt unwell after a walk, and has lost consciousness almost immediately. The medical workers of the… pic.twitter.com/mkkPBYQUdC

Gerashchenko mai preciza că decesul opozantului rus i s-ar fi tras de la un cheag de sânge: ”Presa rusă relatează că Navalnîi a avut un cheag de sânge rupt. Peskov a spus că Putin a fost informat despre moartea lui Navalnîi”.

