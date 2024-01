Primele imagini cu Aleksei Navalnîi după transferul în Arctica, în unul dintre cele mai dure centre de detenţie din Rusia VIDEO

Aleksei Navalnîi, principalul opozant rus, apare zâmbind în primele imagini după transferul în decembrie 2023, într-o colonie penitenciară izolată în Arctica rusă, transmite Paris Match.

Opozantul rus apare în această înregistrare difuzată miercuri, 10 ianuarie, într-o întâlnire la distanţă cu apropiaţi de-ai săi.

Adunaţi la Tribunalul Kovrovski, în regiunea Vladimir, mai mulţi jurnalişti au putut urmări această înregistrare video.

În aceste prime imagini de după transferul din decembrie, inamicul numărul unu al Kremlinului apare cu părul şi barba rase, relaxat şi aproape glumind.

Opozantul este încarcerat de la 23 decembrie într-unul dintre cele mai dure centre de detenţie din Rusia.

‼️🇷🇺 #Navalny was brought to court via video link for the first time from a penal colony in Yamal.

He says that the conditions there are better than those in the Vladimir region: the temperature in the cell and the food are acceptable, but no letters have yet arrived. #Russia pic.twitter.com/DCivy5EDEV