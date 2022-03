Noul verdict pronunţat marţi, 22 martie, împotriva disidentului rus Aleksei Navalnîi, care a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare, provoacă temeri că puterea de la Kremlin încearcă să-l reducă la tăcere pe cel mai vocal critic al său, comentează miercuri DPA, citând o serie de reacţii după pronunţarea sentinţei în acest nou dosar împotriva lui Navalnîi pentru fraudă şi sfidarea instanţei, denunţat de opoziţie şi Occident ca fiind motivat politic.

"Mai întâi el (Putin) a încercat să-l ucidă pe Aleksei, iar când nici aceasta nu a funcţionat, a decis să-l ţină în închisoare pentru totdeauna", a reacţionat Kira Iarmîş, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, referindu-se la o tentativă de asasinat eşuată în 2020.

Ministerul de Externe german a calificat această nouă condamnare a lui Navalnîi drept "vădit arbitrară" şi "ultima instrumentalizare a sistemului judiciar rus împotriva disidenţilor şi a opoziţiei politice" din Rusia.

De altfel, într-un comunicat, UE în ansamblul său a condamnat "energic" decizia tribunalului rus şi a deplâns "represiunea sistematică a societăţii civile, a mass-media independente, a jurnaliştilor şi a apărătorilor drepturilor omului", care "se accelerează" în Rusia odată cu războiul din Ucraina.

Washingtonul a condamnat sentinţa pronunţată marţi împotriva disidentului rus, cea mai importantă voce a opoziţiei ruse rămase în ţară, descriind-o drept 'bizară' şi motivată politic.

"Această pedeapsă bizară cu închisoarea vine în continuarea atacului de mai mulţi al Kremlinului împotriva lui Navalnîi şi a mişcării sale pentru transparenţă şi responsabilitate guvernamentală", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.

"Desigur, adevărata crimă a lui Navalnîi în ochii Kremlinului este activitatea sa ca militant anticorupţie şi politician de opoziţie pentru care el şi asociaţii săi au fost calificaţi drept "extremişti" de către autorităţile ruse", a adăugat Price.

Guvernul SUA a cerut din nou eliberarea imediată a lui Navalnîi.

Într-o demonstraţie de forţă a puterii, avocaţii lui Navalnîi au fost reţinuţi marţi pentru scurt timp, imediat după pronunţarea verdictului, conform echipei opozantului încarcerat şi informaţiilor din presă.

Olga Mihailova şi Vadim Kobzev au fost urcaţi într-o dubă a poliţiei şi duşi într-un loc necunoscut, a indicat echipa lui Navalnîi pe Twitter. Cei doi acordau interviuri după verdict când au fost reţinuţi.

Ziarul de opoziţie Novaia Gazeta a postat o înregistrare în care se vede cum Mihailova este condusă de doi ofiţeri, urmată de cameramani. Un responsabil al tribunalului - de fapt procesul s-a desfăşurat în penitenciarul din Pokrov, nu într-o instanţă adevărată - a cerut ca cei doi avocaţi să fie scoşi pe motiv că "perturbă activitatea tribunalului".

Cei doi avocaţi ai lui Navalnîi au fost eliberaţi la scurt timp, a relatat Interfax.

Navalnîi ispăşeşte în prezent o pedeapsă de cel puţin doi ani şi opt luni de închisoare într-un penitenciar din Pokrov, la aproximativ 100 de kilometri est de Moscova.

Kira Iarmîş şi-a exprimat temerea că, după acest verdict, Navalnîi ar putea fi trimis într-o închisoare cu condiţii mai dure, undeva mult mai departe de Moscova.

Conform sentinţei, Navalnîi urmează să execute noua condamnare într-o colonie penitenciară de maximă securitate.

"Atunci practic va fi imposibil să avem acces la el, să-l putem contacta", a spus ea.

Dar, Iulia, soţia lui Navalnîi, a postat o declaraţie pe Instagram pentru a-şi susţine soţul şi a-l încuraja. "Suntem deja împreună de peste 20 de ani şi an de an învăţăm cum să fim părinţi şi soţi buni", a scris ea. "Şi dacă trebuie să trăim sub presiune constantă, atunci vom învăţa să-i facem faţă!".

Ea a postat sub mesaj o fotografie cu cei doi cu copii ai lor, spunând că îşi iubeşte soţul şi nu va înceta niciodată să fie mândră de el.

În cursul anului de când a fost încarcerat, Navalnîi reuşise să-şi difuzeze mesajele către publicul rus, prin avocaţii săi, iar în cel mai recent apel al său, el îi îndemna să protesteze împotriva invaziei în curs de desfăşurare în Ucraina.

