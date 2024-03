Momente emoționante la Moscova. Zeci de ruși au mers la mormântul lui Alexei Navalni, pentru a-şi exprima simbolic votul

Zeci de ruşi s-au adunat duminică, 17 martie, la mormântul lui Alexei Navalni de la Moscova, pentru a-şi exprima simbolic votul pentru regretatul politician al opoziţiei, în ultima zi a alegerilor prezidenţiale din Rusia.

Navalnîi, cel mai aprig critic intern al preşedintelui Vladimir Putin, a murit luna trecută într-o închisoare din Arctica.

Aliaţii săi îl acuză pe Putin că l-a ucis, ceea ce Kremlinul neagă.

Serghei Narişkin, şeful serviciului rus de informaţii externe SVR, a declarat că Navalnîi a murit din cauze naturale.

Navalnîi a fost înmormântat la cimitirul Borisovo din sudul Moscovei pe 1 martie, cu două săptămâni înainte de începerea alegerilor prezidenţiale care îi vor acorda cu uşurinţă lui Putin încă şase ani la putere.

Duminică, înregistrările video postate pe reţelele de socializare de Novaya Gazeta Europe şi de alte mass-media au arătat zeci de susţinători ai lui Navalnîi la mormântul acestuia, pe care au depus diverse omagii.

”Te alegem pe tine”, a spus unul dintre mesaje.

Au fost vizibile şi buletinele oficiale de vot modificate pentru a include numele lui Navalnîi pe lista candidaţilor, cu o bifă în dreptul acestuia.

Susţinătorii au fost arătaţi punând flori pe mormântul lui Navalnîi, care era deja plin de flori.

"My President”, “Thank you for fighting. We promise to win!”, “We choose you”: messages on the grave of Alexei #Navalny today and a bouquet of ducks as a dig against Medvedev.#NoonAgainstPutin pic.twitter.com/jHMfRXqryx