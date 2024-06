Cum scapi de alergiile pielii: remedii naturale pe care le poți face acasă

Datorită proprietăților unor uleiuri esențiale putem îmbunătăți disconfortul cauzat de alergia cutanată în mod natural. Alergia cutanată este o tulburare caracterizată prin izbucniri de inflamație și mâncărime. Persoanele care suferă de astfel de alergii devin foarte stresate deoarece provoacă un disconfort care poate deveni insuportabil. Antihistaminicele, care au efecte secundare, nu funcționează întotdeauna.

Cauzele alergiei cutanate

Alergia la nivelul pielii este o problemă dificilă de tratat deoarece cauzele sale pot fi diverse:

Alimente alergice

Dezechilibru alimentar, bogat în grăsimi și lactate

Stresul și alte tulburări nervoase

Reacții la igienă sau la produsele cosmetice

Acumularea de toxine în organism

Din acest motiv, descoperirea originii alergiilor cutanate poate dura mult timp. În plus, tratamentele convenționale nu sunt întotdeauna eficiente. Din punct de vedere natural, pe lângă efectuarea unui tratament natural așa cum propunem mai jos, ar trebui să îmbunătățim, de asemenea, dieta și stilul nostru de viață.

1. Ulei esențial de mușețel și ulei de cocos

Mușețelul este un remediu excelent pentru a trata orice problemă inflamatorie. În plus, ne ajută să menținem hidratarea pielii și să luptăm cu mâncărimea. Putem aplica comprese de mușețel sau, mai bine, să obținem un ulei esențial puternic. Înainte de a le aplica pe piele, este recomandat ca uleiurile esențiale să fie diluate cu alte uleiuri vegetale pentru a evita iritarea pielii.

Ads

În acest caz, propunem combinarea uleiului esențial de mușețel cu uleiul de nucă de cocos extra virgin. Acest ulei este foarte benefic pentru cazurile de alergii, eczeme și urticarie și echilibrează pH-ul pielii.

În plus, uleiul de nucă de cocos este foarte hrănitor pentru piele. Prin urmare, este potrivit pentru toate tipurile de derm (uscate, amestecate, grase). Această loțiune poate fi utilizată și ca hidratant facial pentru pielea sensibilă.

Ingrediente

3 linguri de ulei de nucă de cocos extra virgin (45 g)

8 picături de ulei esențial de mușețel

Cum se aplică:

Se amestecă ambele uleiuri, apoi se aplică pe piele până când loțiunea este absorbită. Repetă această aplicare de trei ori pe zi.

2. Gel de Aloe vera și ulei esențial de lavandă

Pentru a calma alergia pielii avem nevoie de ingrediente care hidratează și protejează pielea, ajutând în același timp regenerarea acesteia. Pentru aceasta avem aloe vera, o gelatină extrasă din rădăcinile acestei plante. Putem avea planta proprie acasă și, în acest fel, vom avea la dispoziție un remediu bun pentru cazurile de arsuri, răni, iritații etc.

Ulei esențial de lavandă, pe lângă faptul că are o aromă delicată, care dă o senzație de curățare, are și proprietăți pentru piele. Ajută la calmarea inflamațiilor și la prevenirea infecțiilor. În plus, ameliorează mâncărimea și accelerează recuperarea pielii.

Ingrediente

2 linguri de gel pur aloe vera (30 g)

6 picături de ulei esențial de lavandă

Cum se aplică:

Amestecă ingredientele și aplică-le pe piele până când amestecul este absorbit și repetă aplicarea de trei ori pe zi până când observi o îmbunătățire.

Ads